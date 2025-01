Inizialmente negli Stati Uniti era nata l’ idea di voler bannare TikTok perché considerato pericoloso per la salute pubblica. Con l’ entrata nel governo di Donald Trump, ci sarebbero dei riscontri buoni per il social. Infatti la società ByteDance avrebbe dovuto vendere il social entro il 19 gennaio per non trovarsi esclusa dal mercato statunitense. Lo stesso Trump aveva dichiarato le sue perplessità riguardo la sicurezza di TikTok sulla popolazione. Inoltre ha più volte inviato degli ultimatum all’ azienda per invogliarla a vendere.

Secondo la decisione presa la società avrebbe avuto 9 mesi di tempo per trovare un’ acquirente. Adesso che Trump ritornerà alla Casa Bianca, ci sono delle nuove possibilità per il social di continuare la sua attività. Ovviamente si tratta di una decisione che potrebbe portare dei cambiamenti per il governo poiché si potrebbe trattare di un’ azione ben studiata. Questa situazione può essere inaspettata, ma probabilmente ci sono dei buoni motivi se è presa questa decisione a seguito delle attività intimidatorie precedenti.

TikTok, nuove opportunità negli Stati Uniti

La decisione di voler eliminare l’ ultimatum è stata rassicurata anche dalla non ingerenza della Cina nelle questioni interne agli Stati Uniti. Inoltre c’è anche la consapevolezza del ruolo che ha avuto TikTok nella vittoria dei repubblicani. C’è stato anche Elon Musk che ha espresso le sue considerazioni in merito al social per non peggiorare i suoi rapporti con la Cina. Secondo le decisioni prese dalla Corte Suprema, Donald Trump è l’ unico a poter cambiare la situazione della piattaforma. Infatti è l’ unico che possiede i mezzi per la negoziazione per cercare di cambiare le carte in tavola. L’ idea è quella di sospendere la scadenza per dare più tempo alla nuova amministrazione di poter cambiare le sorti del social.

Con i continui litigi tra le piattaforme e il governo statunitense, era inevitabile che situazioni come questa abbiano luogo. Vedremo come andrà a finire questa faccenda anche se più che probabilmente TikTok continuerà ad essere utilizzato dagli statunitensi.