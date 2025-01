Il panorama della robotica si arricchisce di un nuovo protagonista con TIAGo Pro, il robot mobile manipolatore sviluppato dall’azienda spagnola PAL Robotics. Questo modello rappresenta l’evoluzione naturale del suo predecessore, TIAGo, mantenendo la sua versatilità ma introducendo importanti migliorie per adattarsi a una gamma più ampia di compiti complessi. Con un’altezza di 1,2 metri, estendibile fino a 1,5 grazie a un torso elevabile, e un peso di 96 kg, TIAGo Pro è progettato per muoversi agilmente, raggiungendo una velocità massima di 1,5 metri al secondo.

TIAGo Pro di PAL Robotics

La sua caratteristica più innovativa risiede nelle braccia robotiche, equipaggiate con attuatori elastici che gli permettono di eseguire movimenti con maggiore precisione e delicatezza. Questo lo rende ideale per mansioni che richiedono finezza nei gesti, come la manipolazione di oggetti fragili o l’assistenza diretta a persone. Ma non è tutto: TIAGo Pro può anche essere addestrato in modo intuitivo grazie alla guida fisica. Gli operatori, infatti, possono muovere direttamente le sue braccia per insegnargli nuovi compiti, semplificando notevolmente i processi di programmazione.

Il design è un altro punto di forza. Grazie alla presenza di LED, uno schermo espressivo e una fotocamera RGB-D, TIAGo Pro può interagire in modo naturale con le persone. Lo schermo frontale, in particolare, è in grado di simulare emozioni, facilitando una comunicazione più chiara e coinvolgente. Inoltre, grazie a due sensori LiDAR con un campo visivo a 360 gradi, il robot può navigare in ambienti complessi e affollati in totale sicurezza, evitando ostacoli con precisione millimetrica.

L’autonomia operativa è garantita da una batteria che può sostenere TIAGo Pro per circa 4-5 ore, ma questa durata può essere raddoppiata utilizzando una seconda batteria. Questa caratteristica è particolarmente utile nei contesti industriali o sanitari, dove è richiesta una presenza continua e affidabile.

Una tecnologia robotica multifunzionale

PAL Robotics ha progettato TIAGo Pro per adattarsi a diversi settori. Nell’industria, il robot può supportare gli operai in mansioni come l’assemblaggio, la movimentazione dei materiali e il controllo qualità. Nei laboratori scientifici, può automatizzare esperimenti e raccogliere dati con precisione. Nel settore sanitario, infine, TIAGo Pro può assistere pazienti e personale medico, portando oggetti, monitorando situazioni delicate e garantendo un supporto costante.

Con TIAGo Pro, PAL Robotics dimostra come la robotica collaborativa stia diventando sempre più sofisticata, accessibile e pronta a integrarsi nei contesti lavorativi e sociali, aprendo la strada a nuove possibilità di interazione tra esseri umani e macchine.