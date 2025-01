L’intelligenza artificiale è ormai un campo di sfida globale tra le superpotenze, e la recente presentazione di Deepseek 3, un prodotto cinese destinato a competere con ChatGPT, ne è una chiara testimonianza. La startup che lo ha sviluppato ha promesso che la sua versione dell’IA sarà in grado di fornire risultati simili, se non superiori, a quelli di ChatGPT, ma con un costo notevolmente inferiore: solo sei milioni di dollari, contro le centinaia di milioni investite negli Stati Uniti. La chiave del successo di Deepseek 3 risiede nei semiconduttori meno sofisticati e nel minore consumo di energia, ma ciò che davvero lo distingue è la sua natura open source. A differenza di ChatGPT, il cui accesso alle versioni più avanzate è a pagamento, il codice di Deepseek 3 è disponibile per chiunque, in qualsiasi parte del mondo, senza costi aggiuntivi.

Deepseek vs. ChatGPT, una sfida politica a colpi di IA

Questo sviluppo sottolinea il crescente divario tecnologico tra gli Stati Uniti e la Cina, che da anni si fronteggiano su vari fronti. Le sanzioni imposte da Washington, che hanno limitato l’accesso della Cina a tecnologie avanzate, hanno spinto Pechino a investire massicciamente nel rafforzamento delle proprie capacità, creando soluzioni che non dipendano più dall’estero. La Cina ha fatto dell’autosufficienza tecnologica una delle sue priorità, con l’intento di ridurre la sua vulnerabilità alle imposizioni americane.

La rivalità tra le due potenze si estende a numerosi settori, ma l’intelligenza artificiale è senza dubbio l’ambito più strategico, poiché è al centro della trasformazione di industrie vitali, inclusa quella della difesa. Le implicazioni geopolitiche sono enormi: le armi del futuro saranno gestite dall’IA e chi avrà il predominio tecnologico deciderà il corso degli eventi globali.

Nonostante le affermazioni di alcuni leader tecnologici americani, che considerano l’IA una prerogativa degli Stati Uniti, Deepseek 3 dimostra che la Cina è pronta a lottare per una posizione di leadership in questo settore. La competizione tra le due nazioni, destinata a intensificarsi nei prossimi anni, avrà un impatto determinante sul nostro futuro.