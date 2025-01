La NASA ha appena annunciato un progetto davvero interessante, che vedrà uniti ancora una volta il settore pubblico e quello privato, con l’obiettivo di portare sei esperimenti scientifici sulla Luna. La grande novità? La missione avverrà grazie alla collaborazione con Firefly Aerospace, una compagnia privata, con un investimento di ben 179 milioni di dollari. L’obiettivo principale di questa missione, prevista per il 2028, è studiare un mistero che ha affascinato gli scienziati da decenni: le cupole Gruithuisen. Queste strutture vulcaniche misteriose sono rimaste un enigma, e finalmente potrebbe arrivare il momento di scoprire qualcosa di più.

Le misteriose cupole Gruithuisen sulla Luna

Le cupole Gruithuisen sono strutture antiche, formate da un tipo di roccia che sembra provenire da un magma molto ricco di silice, simile al granito che troviamo sulla Terra. Ma ciò che rende tutto molto curioso è che, sulla Luna, non ci sono le condizioni geologiche necessarie per formare queste rocce. Non ci sono placche tettoniche, né acqua in abbondanza, quindi come sono nate queste cupole? È questa la domanda che da anni sta alimentando teorie e speculazioni tra gli scienziati, che ora sperano che la missione possa finalmente risolvere il mistero.

Una delle cose più interessanti di questa missione è che, a differenza di quelle precedenti, gli strumenti non saranno fissi, ma mobili. Ciò significa che, grazie alla possibilità di spostarsi sulla superficie lunare, gli scienziati potranno raccogliere informazioni da più punti e studiare con maggiore precisione la composizione delle cupole e dell’ambiente circostante. Tra gli strumenti che verranno utilizzati ci sono il Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy Explorer, che analizzerà le rocce e la regolite lunare, e il sistema di fotocamere Heimdall, che scatta immagini dettagliate del sito di atterraggio.

In più, un braccio robotico sarà in grado di raccogliere campioni lunari, utili per scoprire cosa si nasconde sotto la superficie. Questo progetto è un passo importantissimo per capire meglio la Luna e per prepararsi a future missioni abitate. Firefly Aerospace, intanto, si prepara a nuove sfide, con altre missioni già in programma per i prossimi anni, tra cui un audace atterraggio sulla faccia nascosta della Luna.