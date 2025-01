Vodafone ha recentemente lanciato una nuova offerta chiamata Internet Unlimited, che sta suscitando grande interesse grazie alla sua combinazione di velocità elevate, costi trasparenti e vantaggi extra per chi decide di attivarla online. Con un canone mensile di 25,90 euro, gli utenti possono navigare senza limiti fino a una velocità massima di 2,5 Gigabit al secondo. La velocità effettiva, tuttavia, dipenderà dalla copertura disponibile nella zona di residenza. Questo servizio è pensato per chi considera la connessione internet una risorsa fondamentale, per motivi professionali o di svago.

Internet Unlimited di Vodafone

Un altro punto di forza dell’offerta è il modem avanzato incluso, dotato della tecnologia Wi-Fi Optimizer, che ottimizza la connessione su tutti i dispositivi collegati, garantendo una navigazione stabile senza interruzioni o zone d’ombra in casa.

Per chi sceglie di attivare Internet Unlimited online, Vodafone offre anche un vantaggio economico significativo: il contributo di attivazione, che normalmente è di 39,90 euro, viene ridotto a 19,95 euro. A questa cifra si aggiunge una quota mensile di 5 euro per 24 mesi, già inclusa nel canone totale di 25,90 euro. Una volta terminati i due anni, il costo rimane invariato, con l’unica eccezione rappresentata dal recesso anticipato, che obbliga a saldare le rate residue.

Inoltre, per chi attiva l’offerta online, è previsto un altro vantaggio interessante: le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Questo servizio è particolarmente vantaggioso per coloro che utilizzano ancora la linea fissa per le proprie comunicazioni telefoniche, un’opzione non sempre inclusa in altre offerte.

In conclusione, Internet Unlimited di Vodafone è una soluzione pensata per chi desidera una connessione internet stabile, veloce e senza sorprese nei costi. Grazie ai vantaggi extra e alla trasparenza dell’offerta, si propone come una delle opzioni più competitive nel mercato delle connessioni internet domestiche.