L’innovativa funzione “Cerchia e cerca“, sviluppata da Google per Android, si estende ulteriormente raggiungendo i dispositivi Nothing. Inizialmente introdotta nei primi mesi del 2024 sui Galaxy S24 e su alcuni modelli Pixel, questa tecnologia è stata pian piano estesa a smartphone di marchi come Xiaomi, Oppo e Motorola. Con l’ultimo aggiornamento Nothing OS 3.0 basato su Android 15, anche i modelli NothingPhone2, Phone2a e Phone2aPlus possono finalmente utilizzare questa funzione.

Nothing: una rivoluzione nel processo di ricerca

L’annuncio è arrivato direttamente dalla community di Nothing. La quale ha spiegato come “Cerchia e cerca” sia stata integrata solo in seguito ad alcuni test. Per attivarla, basta accedere alle impostazioni del dispositivo seguendo il percorso Funzioni speciali, Gesti e infine Modalità di navigazione. Se l’opzione non appare subito, l’azienda consiglia di riavviare il dispositivo. La funzionalità è compatibile sia con la navigazione a gesti che con quella tramite i tre pulsanti. Altri dispositivi Nothing, come il CMF Phone 1 o alcune versioni del Phone2a distribuite in Giappone, riceveranno l’aggiornamento nelle prossime settimane.

Con “Cerchia e cerca“, Google ha rivoluzionato il modo in cui gli utenti possono interagire con i contenuti visibili sullo schermo del proprio smartphone. Disegnando un semplice cerchio attorno a un elemento, si possono ottenere informazioni specifiche senza dover copiare immagini o testo e incollarli in Google Lens. Questa funzione si rivela utile in diversi per tante cose. Dalla traduzione di testo all’identificazione di luoghi, fino alla ricerca di indicazioni stradali.

La tecnologia continua a migliorare grazie agli aggiornamenti di Google. Il gigante di Mountain View infatti continua ad aggiungere nuove funzionalità come il riconoscimento musicale e la possibilità di analizzare contenuti direttamente all’interno di un video. L’integrazione su un numero sempre più alto di device, inclusi i più recenti modelli Nothing, dimostra il grande impatto di questa funzione sull’esperienza d’uso generale delle persone. Molto al di là delle aspettative.