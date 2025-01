Il 2024 è finito e ovviamente con tutti i settori anche in quello dell’auto è arrivato il momento di tirare le somme, sembra proprio che quest’anno l’auto più venduta non sarà nuovamente la Tesla model Y, che lo scorso anno aveva abbattuto letteralmente tutti con distacco, bensì un’altra vettura di fascia low cost, stiamo parlando della Dacia Sandero, la vettura durante tutto il 2024 è stata sempre in testa alle classifiche di vendita mensili e ovviamente ha chiuso l’anno come vettura più venduta, staccando di netto anche la Volkswagen golf.

La classifica

Dacia Sandero : 247.210 (2023: 217.169 +13,8%)

: 247.210 (2023: 217.169 +13,8%) Volkswagen Golf : 199.546 (2023: 166.255 +20%)

: 199.546 (2023: 166.255 +20%) Renault Clio : 195.675 (2023: 181.712 +7,7%)

: 195.675 (2023: 181.712 +7,7%) Volkswagen T-Roc : 187.707 (2023: 191.121 -1,8%)

: 187.707 (2023: 191.121 -1,8%) Peugeot 208 : 183.233 (2023: 184.068- -0,5%)

: 183.233 (2023: 184.068- -0,5%) Tesla Model Y : 181.781 (2023: 230.071 -21%)

: 181.781 (2023: 230.071 -21%) Toyota Yaris Cross : 179.322 (2023: 163.433 +9,7%)

: 179.322 (2023: 163.433 +9,7%) Volkswagen Tiguan : 178.696 (2023: 160.138 +11,6%)

: 178.696 (2023: 160.138 +11,6%) Skoda Octavia : 168.613 (2023: 149.010 +13,2%)

: 168.613 (2023: 149.010 +13,2%) Toyota Yaris: 165.040 (2023: 146.089 +13%)

A fare la differenza in tutta probabilità è stato oltre che il prezzo decisamente accessibile anche la presenza di numerose varianti che consentono di scegliere quella più adatta alle nostre esigenze in modo capillare, è infatti presente una versione con un design più da auto da città, quindi con dimensioni non incredibilmente ampie, abbinata ad una versione invece ben più importante con le classiche caratteristiche di un crossover, come se non bastasse, l’azienda propone anche diverse tipologie di motorizzazione tra le quali spicca sicuramente la presenza di quella gpl.

Tornando alla questione prezzi, l’azienda mette al listino la vettura a partire da 13.850 euro e Stepway da 16.050 euro.