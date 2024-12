Samsung ha deciso di cambiare la sua strategia nel rilascio della nuova interfaccia One UI 7, basata su Android 15. A differenza dello scorso anno, quando la OneUI6 era già disponibile in versione stabile per oltre 20 modelli, il programma beta di quest’anno si limita esclusivamente alla serie Galaxy S24. Nonostante i test siano iniziati a dicembre, l’azienda coreana sembra determinata a procedere con estrema prudenza. Per ora, sono stati infatti rilasciati solo due aggiornamenti beta per questi dispositivi. Mentre altri modelli, come il GalaxyS23 e GalaxyZ Fold 6, continuano a ricevere i tradizionali update di sicurezza.

One UI 7 debutta con Galaxy S25: Samsung punta alla perfezione

La grande attenzione di Samsung per questo nuovo rilascio lascia intuire che l’azienda voglia evitare problematiche tipiche dei principali aggiornamenti software. In quanto spesso caratterizzati da bug e malfunzionamenti iniziali. Tale strategia “prudente”, però, potrebbe deludere chi sperava di testare la One UI 7 su dispositivi diversi dai Galaxy S24 entro la fine del 2024. Infatti, con le festività natalizie di mezzo, eventuali ed ulteriori aggiornamenti beta sembrano ormai improbabili. Confermando così che il rilascio per altri smartphone verrà posticipato al 2025.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la nuova interfaccia farà il suo debutto ufficiale con il lancio della serie GalaxyS25 a gennaio 2025. Solo dopo questa prima fase, la distribuzione sarà estesa ad altri modelli del marchio. Tutto ciò seguendo un processo graduale che potrebbe durare diversi mesi. Questo procedimento non è casuale. In quanto Samsung sembra voler garantire un’esperienza utente efficiente fin dal primo utilizzo, evitando di ripetere errori del passato.

Nel frattempo, i più impazienti possono farsi un’idea delle funzionalità di One UI 7 attraverso i video dimostrativi che stanno emergendo su YouTube e sui social. Tra le novità più attese vi è il Display Assistant. Quest’ ultimo promette un’ulteriore personalizzazione dell’interfaccia. Ad ogni modo, nonostante le critiche per la lunga attesa, Samsung sembra determinata a puntare tutto sulla qualità. Scegliendo di perfezionare ogni dettaglio prima di estendere la disponibilità del nuovo software.

Solo il tempo dirà se questa cautela si tradurrà in un successo o in un malcontento diffuso. In ogni caso, la decisione del colosso coreano di procedere con lentezza è chiara. Evitare compromessi per poter offrire un aggiornamento stabile e privo di problemi fin dal primo giorno.