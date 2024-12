Vodafone e il suo brand virtuale HoMobile hanno deciso di ampliare il traffico dati disponibile per i clienti in roaming nell’UE e nell’Area Economica Europea. L’aggiornamento, valido fino al 31 dicembre 2025, consente di utilizzare più giga senza costi aggiuntivi. Ciò grazie al calo del costo all’ingrosso dei dati. Dal 2025, infatti, il limite scenderà da 1,55€ a 1,30€ per GB. Questa riduzione, imposta dalla normativa UE sul “roaming zero”, permette agli operatori di offrire ai propri utenti una maggiore quantità di dati durante i viaggi.

Vodafone: prospettive per il roaming UE, ulteriori riduzioni entro il 2032

Il calcolo dei giga disponibili dipende dal costo mensile dell’offerta, esclusa l’IVA, e segue una nuova formula. Ovvero costo mensile / 1,30, x 2. Ad esempio, chi paga 5,99€ al mese avrà 7,6GB, mentre un piano da 9,99€ offrirà 12,7GB. Le nuove soglie sono già operative. Garantendo vantaggi immediati soprattutto per chi viaggerà in Europa durante le festività natalizie o per il Capodanno.

La normativa europea sul roaming è stata prorogata fino al 2032 e prevede ulteriori riduzioni graduali del costo massimo all’ingrosso per gigabyte. Dal 2026 il limite scenderà a 1,10€, per arrivare a 1€ a partire dal 2027. Vodafone e HoMobile sono tra i primi operatori ad aver anticipato l’applicazione di queste nuove soglie. Dimostrando un impegno costante nel migliorare le condizioni per i propri clienti.

Tale iniziativa riguarda tutti i Paesi dell’UE e dell’Area Economica Europea, inclusi territori come la Guadalupa e La Réunion. Anche il Regno Unito, nonostante la Brexit, continua a beneficiare delle stesse condizioni per il roaming. L’obiettivo è garantire ai clienti maggiore libertà di navigazione senza costi imprevisti. Consolidando il diritto al roaming come un vantaggio stabile per tutti i cittadini europei. Grazie a questi aggiornamenti, Vodafone e HoMobile si posizionano tra i principali operatori a supporto del roaming “zero“. Oltre a fornire moltissimi altri servizi adatti a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.