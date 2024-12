Telegram ha vissuto un anno straordinario. L’applicazione ha raggiunto un punto importantissimo per la sua evoluzione. Per la prima volta, la piattaforma ha raggiunto una stabilità finanziaria che va oltre l’autosufficienza. A rivelarlo è Pavel Durov, fondatore dell’azienda, in un post dettagliato su X. Qui celebra il successo raggiunto e illustra i fattori chiave che hanno permesso tale trasformazione. Uno degli elementi principali di questa crescita è Telegram Premium. Un abbonamento che offre agli utenti vantaggi esclusivi.

Telegram registra i suoi primi guadagni

A tal proposito, Durov ha evidenziato un dato impressionante. Il numero di abbonati a tale formula è triplicato nel corso dell’anno. Ciò sta dimostrando che sempre più persone sono disposte a pagare per ottenere esperienze ricche e personalizzate. Tale aumento di sottoscrizioni non solo ha incrementato le entrate. Ha anche permesso a Telegram di diversificare le sue fonti di guadagno.

Un’altra componente cruciale è stata l’introduzione della pubblicità all’interno della piattaforma. Telegram ha adottato un modello pubblicitario discreto, ma efficace. Gli annunci, inseriti in canali pubblici e mini app, hanno attirato l’interesse di aziende di alto profilo. Contribuendo, durante l’anno, in tal modo al superamento del miliardo di dollari di ricavi. Inoltre, la piattaforma ha introdotto nuove opzioni per la monetizzazione. Come la possibilità per gli utenti di inviare stelle e regali, incentivando un ecosistema economico interno.

Grazie a tali innovazioni, Telegram è riuscito a ridurre in modo sostanziale il debito accumulato negli anni precedenti. Ripagando una parte consistente dei 2 miliardi di dollari emessi. Il 2024 ha dimostrato che una piattaforma può prosperare senza compromettere la sua indipendenza. O anche i diritti degli utenti. Telegram si prepara a un futuro ancora più luminoso nel nuovo anno. Il punto di partenza sono riserve di cassa che superano i 500 milioni di dollari. Ciò insieme ad un approccio innovativo che punta a rafforzare la sostenibilità economica nel lungo termine.