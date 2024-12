Da qualche tempo, ormai, i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano stanno proponendo le proprie offerte con anche il supporto alla navigazione con connettività 5G. Tra questi, ci sono anche gli operatori telefonici virtuali, tra cui ho Mobile. Quest’ultimo, in particolare, ha messo a disposizione sul proprio sito web l’attivazione di ben due offerte di rete mobile dotate proprio del supporto alla navigazione in 5G. Vediamo qui di seguito cosa hanno da offrire.

ho Mobile, due super offerte shock ora anche con supporto alla navigazione in 5G

In quest’ultimo periodo gli utenti potranno attivare sul proprio numero non una, ma ben due offerte dell’operatore virtuale ho Mobile con supporto alla connettività 5G. Come già accennato in apertura, infatti, anche questo operatore ha deciso di offrire il supporto a questa nuova navigazione su reti di quinta generazione, proponendo come sempre offerte estremamente convenienti.

La prima di queste si chiama ho. 9,99 200 GB. Come suggerisce anche il nome, questa offerta darà la possibilità agli utenti di navigare con una connettività massima pari al 5G. Come da tradizione dell’operatore, l’offerta in questione include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Tutto questo ad un costo di soli 9,99 euro al mese.

L’operatore proporrà il costo di attivazione ad un prezzo scontato, in base all’operatore di provenienza degli utenti. Il costo partirà comunque da 2,99 euro. Non è invece previsto alcun costo per l’acquisto della scheda sim. La seconda offerta di questa tipologia proposta da ho Mobile si chiama ho. 11,99 250 GB. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ogni mese una quantità maggiore di traffico dati per navigare sempre con supporto alle nuove reti di quinta generazione.

Si tratta nello specifico di addirittura 250 GB di traffico dati. L’offerta include poi sempre sms illimitati verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. In questo caso, però, gli utenti dovranno sostenere un costo più alto pari a 11,99 euro al mese. Rimane sempre scontato il costo di attivazione (con un prezzo di partenza di 2,99 euro).