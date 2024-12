OpenAI sta affrontando significativi ostacoli nello sviluppo di GPT-5, il suo prossimo modello di intelligenza artificiale, noto internamente come “Orion“. Il progetto, avviato oltre 18 mesi fa, ha subito ritardi considerevoli e ha accumulato costi elevati, sollevando preoccupazioni sulla sua tempistica di rilascio e sulle risorse necessarie.

Problemi tecnici e costi elevati

Secondo fonti vicine al progetto, ogni ciclo di addestramento di GPT-5 richiede oltre 500 milioni di dollari in termini di potenza di calcolo. Nonostante l’investimento significativo, i risultati ottenuti finora non hanno soddisfatto le aspettative, con miglioramenti minimi rispetto al precedente modello GPT-4.

Un ostacolo principale è la difficoltà nel reperire dati di alta qualità e diversificati per l’addestramento del modello. La rete Internet pubblica non fornisce dati sufficientemente vari e di alta qualità per ottenere i risultati desiderati. Per affrontare questa sfida, OpenAI ha avviato la creazione di nuovi set di dati con l’aiuto di esperti in vari settori, ma questo processo si è rivelato lento e impegnativo.

Oltre alle difficoltà tecniche e ai costi elevati, OpenAI ha dovuto affrontare sfide interne, tra cui la perdita di figure chiave come il cofondatore e Chief Scientist Ilya Sutskever e il CTO Mira Murati. Questi cambiamenti hanno aggiunto ulteriori complessità al progetto.

Nel frattempo, la concorrenza nel settore dell’intelligenza artificiale continua a intensificarsi, con altre aziende tecnologiche che sviluppano modelli avanzati. Questo scenario aumenta la pressione su OpenAI per accelerare lo sviluppo di GPT-5 e mantenere la propria posizione di leadership nel mercato.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha confermato che GPT-5 non sarà pronto nel 2024, sottolineando la complessità del progetto e l’ambizione dell’azienda di superare i limiti tecnologici attuali. Nonostante le sfide, OpenAI continua a lavorare per sviluppare un modello che rappresenti un significativo avanzamento nell’intelligenza artificiale.

In definitiva, lo sviluppo di GPT-5 sta affrontando ostacoli significativi, tra cui costi elevati, difficoltà nella raccolta di dati di alta qualità e sfide interne.