Per Natale vi hanno regalato, o vi siete regalati, un televisore completamente nuovo? allora potete rendere il comparto audio ancora migliore con l’acquisto di una soundbar di ottima qualità, un prodotto di casa Samsung, precisamente il modello HW-C430/ZF (appartenente alla serie C), che risulta essere fortemente scontato solo in questi giorni su Amazon.

Il prodotto viene commercializzato in due componenti: soundbar + subwoofer, in questo modo si va a creare un sistema audio a 2.1 canali, con supporto Adaptive Sound Lite, nel complesso sono 3 speaker (due nella soundbar ed uno nel subwoofer). L’unica colorazione disponibile è quella nera, i materiali utilizzati per la realizzazione sono davvero eccellenti, sono il giusto mix tra metallo, plastica e tessuto (con quest’ultimo a ricoprire giustamente la parte anteriore di entrambi i dispositivi).

Samsung: la soundbar costa molto poco su Amazon

La soundbar di Samsung è tra le migliori in circolazione, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio cavallo di battaglia, infatti la spesa che l’utente oggi si ritrova a dover sostenere equivale a soli 129 euro, con un risparmio del 20% sul prezzo mediano di 160,99 euro (che non è il listino iniziale, essendo ridotto nell’ultimo periodo). Lo potete ordinare premendo qui.

All’interno della confezione, come anticipato, è possibile trovare tutto il necessario per il funzionamento ed il corretto posizionamento del prodotto: uno speaker principale, ovvero la soundbar, di dimensioni 85,88 x 7,5 x 5,9 centimetri e peso di 5,9kg, a cui si aggiunge la staffa a muro ed il subwoofer, oltre al telecomando per il controllo da remoto. La presenza della staffa semplifica notevolmente il posizionamento del prodotto, in quanto eventualmente è possibile pensare di appenderlo al muro, senza andare ad allocare precisamente spazio su una qualsiasi superficie della casa.