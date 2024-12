Continuano ad emergere in rete nuovi rumors e indiscrezioni riguardanti la prossima serie di smartphone del colosso americano Apple. Ci stiamo riferendo in particolare alla prossima serie che arriverà sul mercato con il nome di iPhone 17. Fino ad ora si era parlato in rete della possibile somiglianza con uno dei suoi rivali più accaniti, ovvero gli scorsi Google Pixel 9, ma non c’è stato nulla di certo. Ora, però, sono emerse in rete nuove indiscrezioni che sembrano confermare queste somiglianze estetiche, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico.

iPhone 17, comparto fotografico come sui Google Pixel 9?

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete nuovi dettagli riguardanti la possibile somiglianza tra iPhone 17 e Google Pixel 9. Come già accennato in apertura, infatti, è ormai da diverso tempo che si parla di questa possibilità e ora sembrano essere arrivate nuove informazioni che lo confermano. In particolare, a rivelare questi nuovi dettagli è stato un leaker piuttosto noto nel mondo Apple, ovvero Majin Bu.

According to the latest news on Chinese social media, it seems that the iPhone 17 series will adopt a design similar to these sketches. Despite the sources not being very reliable, I believe it's possible we might see something like this; however, I expect the final products will… pic.twitter.com/0AIMrEpojg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) December 26, 2024

Quest’ultimo ha infatti pubblicato sul social network X un’immagine render che ci ha quindi rivelato l’innegabile somiglianza estetica tra i dispositivi delle due aziende rivali. Dall’immagine in questione è possibile osservare uno di fianco all’altro due prossimi modelli di casa Apple. I modelli in questione sembra che siano i prossimi iPhone 17 e iPhone 17 Pro Max. Entrambi sembrano disporre sul retro di una modulo fotografico piuttosto esteso in orizzontale, a ricordare proprio il modulo fotografico già visto sui Pixel da diverso tempo.

Il modello base, in particolare, avrà su questa fascia un singolo sensore fotografico. Per quanto riguarda il modello più prestante, ovvero il modello Pro Max, qui sembrano esserci tre sensori fotografici posti ancora una volta a freccia. Tuttavia, è probabile che questo dettaglio sarà cambiato in seguito dall’azienda. Anche secondo il leaker, infatti, ci si aspetta un design più o meno simile a quello riportato dall’immagine render, ma qualche dettaglio potrebbe essere certamente modificato. Staremo a vedere come evolverà la situazione.