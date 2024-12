Motorola Edge 50 Fusion è il nome dello smartphone che oggi potete trovare in promozione ad un prezzo estremamente convincente e conveniente su Amazon, dove vi aspetta uno dei migliori sconti di sempre, applicato appunto su un modello che offre un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, un pOLED di ottima qualità, con risoluzione FullHD+ e la possibilità comunque di godere di un refresh rate che raggiunge addirittura i 144Hz.

Il dispositivo, lanciato sul mercato nel corso del 2024, ha dimejsioni di 161,91 x 73,06 x 7,79 millimetri di spessore, con un peso di soli 174,89 grammi, con processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, il tutto accoppiato con GPU Adreno 710, ed una configurazione che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che ricordiamo però non è espandibile).

Motorola: uno smartphone è in forte sconto

Il Motorola Edge 50 Fusion può essere vostro con un risparmio di circa 80 euro sul valore originario di listino, ciò significa che vi ritroverete a spendere all’incirca 259 euro, contro i 339 euro previsti in origine. La spesa in oggetto permette di mettere le mani direttamente su uno smartphone con garanzia della durata di 24 mesi, oltre che completamente sbrandizzato. Premete qui per l’ordine.

La batteria è un componente da 5000mAh, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, la connettività è affidata a WiFi 802.11 ac, bluetooth 5.2, USB type-C 2.0 (senza uscita video), passando per chip NFC e GPS. I video vengono girati al massimo in 4K a 30fps, con una parte posteriore composta da due sensori: principale da 50 megapixel e ultragrandangolare da 13 megapixel, con scatti che raggiungono al massimo a 8165 x 6124 pixel. L’angolo di visuale di scatto, massimo, è di 120 gradi, perfettamente allineato con gli standard a cui siamo solitamente abituati, mentre frontalmente troviamo un sensore da 32 megapixel.