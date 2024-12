Vodafone: a Natale le offerte Silver costano meno e arrivano a 200 GB

Non ci sono molti gestori in giro che possono fare quello che ha fatto Vodafone, riproponendo delle offerte straordinarie ancora una volta. Il gestore colorato di rosso risalta anche questa volta tra tutti i grandi provider, mettendo in condizione gli utenti di scegliere qualità, quantità e anche convenienza. Da un po’ di tempo a questa parte si stava chiedendo quale provider fosse utile da prendere al moro, ora ha le idee ben chiare.

Vodafone propone due nuove offerte mobili, Silver 100 e Silver 150, riservate ai clienti che scelgono di passare da Iliad o operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile. Queste promozioni offrono minuti, SMS e tanti Giga a un costo interessante, con un incentivo per chi attiva il servizio SmartPay.

Vodafone Silver 100: cosa include

Minuti illimitati per chiamare tutti i numeri nazionali;

per chiamare tutti i numeri nazionali; 200 SMS inclusi;

inclusi; 100 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Costo mensile: 7,99 €.

Il primo mese è proposto al prezzo speciale di soli 5 €.

Vodafone Silver 150: più dati per chi naviga tanto

Minuti illimitati senza limiti;

senza limiti; 200 SMS compresi;

compresi; 150 GB di internet in 4G;

di internet in 4G; Costo mensile: 9,99 €.

Anche in questo caso, il primo mese costa solo 5 €.

Aggiungi 50 GB gratis con SmartPay

Chi desidera ancora più traffico dati può usufruire di 50 GB aggiuntivi gratuiti semplicemente scegliendo SmartPay, il servizio che permette di gestire la ricarica direttamente tramite conto corrente. Questa opzione non ha costi extra ed è attivabile al momento della sottoscrizione dell’offerta.

Chi può attivare queste offerte di Vodafone

Le promozioni sono dedicate esclusivamente a chi effettua la portabilità del numero provenendo da Iliad o operatori virtuali. Non sono disponibili per chi arriva da altri gestori come TIM o WindTre.

Vodafone, con queste proposte, cerca di attirare nuovi clienti offrendo un pacchetto completo e vantaggioso. I prezzi competitivi e l’opzione SmartPay rendono queste offerte interessanti per chi utilizza molti Giga ma vuole mantenere un costo mensile contenuto.