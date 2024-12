Nintendo Switch: battuta la PlayStation 2, le vendite volano negli Stati Uniti

Un traguardo storico è stato raggiunto dalla console portatile per eccellenza. Stando a quanto riportato infatti la Nintendo Switch ha superato per vendite negli Stati Uniti la PlayStation 2. Nintendo infatti vanta ben 53 milioni di unità consegnate. È proprio in questo modo dunque che l’azienda consolida la sua leadership nel settore. Si parla in questo momento di una console che garantisce un connubio perfetto tra il gaming su TV e su console stessa, essendo dotata di schermo molto ampio.

Un successo costruito negli anni da Nintendo

La prima volta fu nel 2017, anno in cui arrivò ufficialmente la Nintendo Switch. Da quel momento è partita una nuova era nel mondo dei videogiochi, con un prodotto in grado di permettere agli utenti di giocare sia a casa che in mobilità. Eppure, c’è ancora una console che mantiene il primato nel Paese: il Nintendo DS, con 57 milioni di unità vendute, che per ora resta irraggiungibile.

La classifica globale e la sfida con la PS2

Con oltre 160 milioni di unità vendute, la PlayStation 2 di Sony continua a guidare la classifica a livello globale. Non esiste infatti console da gioco più venduta. Con numeri che superano i 146 milioni di unità, la Nintendo Switch si trova attualmente al terzo posto, dietro al Nintendo DS, che vanta 154 milioni di unità.

Ora come ora però c’è stato un rallentamento, gli utenti stanno aspettando. Tutto ciò è dato anche dalla grande attesa che vede come prossimo l’arrivo della Switch 2. Nonostante ciò, il successo della console rimane impressionante, e Nintendo sembra già pronta per il futuro.

La prossima console di Nintendo, la Switch 2, avrà il compito di portare avanti il successo della sua predecessora. Con un debutto previsto nei prossimi anni, Nintendo punta a stabilire nuovi record. Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda avrebbe fissato obiettivi ambiziosi per il 2025, guardando con fiducia al prossimo capitolo della sua storia.