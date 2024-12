Occasione da non perdere assolutamente di vista per acquistare la console più ricercata degli ultimi anni, infatti in questi giorni natalizi Amazon ha deciso di mettere a disposizione del consumatore un prezzo veramente tra i più bassi di sempre, applicandolo direttamente sulla Sony PlayStation 5.

La versione che potete trovare oggi in promozione è la Slim digital, ovvero la variante di nuova generazione, che non cambia praticamente nulla rispetto alla tradizionale, in termini di prestazioni tecniche, se non per la presenza di un design più snello e minimale, oltre al suo essere completamente digital. Con tale accezione si va ad indicare l’assenza del lettore blu-ray, il che significa che i giochi potranno essere solamente scaricati, non saranno acquistabili fisicamente.

Sony PlayStation 5: la promozione è da pazzi su Amazon

Il prezzo di vendita della Sony PlayStation 5 si è ribassato nel corso delle ultime settimane, anche grazie alle festività natalizie, di conseguenza l’utente si ritrova a poter spendere per il suo acquisto solamente 399 euro, contro i 449,99 euro previsti di listino. Un risparmio di 50 euro che potrebbe non apparire troppo elevato, ma che allo stesso tempo è ugualmente importante. L’acquisto può essere completato al seguente link.

All’interno della confezione l’utente troverà davvero tutto il necessario per il corretto funzionamento, oltre al cavo da collegare alla presa di corrente, ecco arrivare anche il cavo HDMI da utilizzare per collegare il proprio al televisore, ed anche il joystick dello stesso colore della console. Quest’ultimo è il tanto amato DualSense che possiamo definire praticamente rivoluzionario, per la presenza di alcune specifiche che lo contraddistinguono dalla massa: grilletto adattivo, ma anche feedback aptico, solamente per citarne alcuni. La promozione è valida per tutti gli utenti, anche senza un abbonamento Amazon Prime attivo.