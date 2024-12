Realme GT 6T viene considerato da molti come uno degli smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo, proprio perché risulta essere acquistabile a meno di 400 euro, ma allo stesso tempo è in grado di integrare al proprio interno ciò che il mercato al momento attuale pare essere in grado di offrire. Il prodotto è finalmente in promozione su Amazon, così da riuscire a raggiungere cifre sempre più basse e convenienti.

Le dimensioni del prodotto sono leggermente inferiori alla media, raggiungendo per la precisione 162 x 75,1 x 8,65 millimetri di spessore, con un peso di 191 grammi a renderlo facilmente maneggevole e trasportabile praticamente ovunque vogliate. Nonostante ciò il display è particolarmente grande, essendo da 6,78 pollici di diagonale, con risoluzione 1264 x 2780 pixel, ed una densità di 450 ppi. La tecnologia utilizzata è LTPO AMOLED, il che gli permette di variare il refresh fino ad un minimo di 1Hz, raggiungendo comunque un massimo di 120Hz, e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Realme GT 6T: un prezzo così basso era da tanto che lo aspettavamo

E’ arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare il Realme GT 6T, lo smartphone può essere vostro con un esborso finale di soli 366,20 euro, approfittando a tutti gli effetti dello sconto del 33% che viene applicato in automatico sul valore di listino di 549,99 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il comparto fotografico è composto da due sensori, caratterizzati più che altro dalla presenza di un principale da 50 megapixel, più che valido ed ottimo per la fascia di prezzo di posizionamento, impreziosito dalla presenza di un ultragrandangolare da 8 megapixel, che porta ad un angolo di visuale di 112 gradi. Nella parte anteriore, lo ricordiamo, è disponibile invece un sensore da 32 megapixel con apertura F2.45, discreto per la resa finale.