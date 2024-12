Siamo arrivati alle festività natalizie e ora i vari big del settore tech e del gaming si apprestano a celebrare il nuovo anno con tante novità e promozioni. Tra questi, spicca senz’altro il colosso del gaming Nintendo. Quest’ultimo stupisce sempre gli utenti con tanti sconti ed offerte di rilievo. In questi giorni di festività natalizie, però, l’azienda ha deciso di stupire ancora con la nuova promozione degli Sconti Invernali resa disponibile su Nintendo eShop. Vediamo qui di seguito le occasioni più importanti.

Nintendo eShop, arriva la nuova promo Sconti Invernali per Natale

Per queste festività natalizie, il colosso del gaming Nintendo ha deciso di proporre un’altra delle sue super promozioni. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti potranno accedere al momento su Nintendo eShop alla promo denominata Sconti Invernali. Quest’ultima permette di accedere a tantissimi videogiochi di rilievo su tutto il catalogo a dei prezzi ovviamente convenienti.

Si tratta di sconti sensazionali che permetteranno agli utenti di scaricare dei titoli con dei prezzi assurdi, in alcuni casi inferiori ai 5 euro. Tra questi, segnaliamo ad esempio il videogioco denominato Among Us. Quest’ultimo, in particolare, sarà ora disponibile all’acquisto su Nintendo eShop ad un prezzo scontato davvero folle pari a soli 2,57 euro, contro il suo prezzo iniziale di 4,29 euro.

Tra gli altri videogiochi proposti in sconto, ci sono poi titoli di un certo spessore. Tra questi, ricordiamo ad esempio il noto videogioco di simulazione calcistica EA Sports FC 25 Ultimate Edition. Il suo prezzo di listino è solitamente pari a 79,99 euro, ma ora gli utenti potranno averlo sulla propria console ad un super prezzo di soli 39,99 euro. Notevole sconto, poi, è stato proposto per il videogioco degli amanti del mondo di Harry Potter. Ci stiamo riferendo al videogame denominato Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition. Quest’ultimo è ora disponibile all’acquisto sullo store di Nintendo ad un prezzo scontato molto basso di soli 17,49 euro. Si tratta di un grosso risparmio, se pensiamo che il suo prezzo di listino è di 69,99 euro.

Come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Nintendo eShop per non perdere nessuna occasione di queste festività natalizie.