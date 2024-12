Intel ha deciso di interrompere lo sviluppo della specifica x86S. Un progetto nato per semplificare l’architettura x86 eliminando elementi obsoleti. L’annuncio arriva in un momento di trasformazione per l’azienda. Essa infatti ha scelto di privilegiare un approccio collaborativo per il futuro di questa tecnologia. In contemporanea a tutto ciò, Intel ha fondato l’x86 Ecosystem Advisory Group. Un nuovo organo consultivo che include AMD, Google e altri giganti del settore tecnologico. Questo gruppo avrà il compito di guidare l’evoluzione condivisa dell’architettura x86. In modo da preservarne la compatibilità e garantendo una transizione uniforme verso nuove funzionalità.

Intel: un futuro condiviso per l’architettura x86

Nonostante la rinuncia al progetto x86S, Intel non si allontana dall’innovazione. Al contrario, ha confermato il proseguimento di altre iniziative fondamentali. Come la tecnologia FRED (Flexible Return and Event Delivery) e la nuova specifica AVX10. Anche se l’idea iniziale di x86S è quella di creare una versione esclusivamente a 64bit dell’architettura x86, la necessità di mantenere un’ampia interoperabilità e standard condivisi ha spinto Intel a cambiare rotta. Il duopolio creato da Intel e AMD nel mercato x86 richiede infatti che ogni modifica importante sia concordata tra i principali attori. Cosi da evitare incompatibilità che potrebbero destabilizzare l’ecosistema.

La scelta di abbandonare x86S non rappresenta però un passo indietro. Ma una strategia mirata a favorire una maggiore collaborazione. Il portavoce di Intel ha sottolineato come la creazione dell’x86 Ecosystem Advisory Group rafforzi l’impegno dell’azienda verso questa architettura. Arrivando a consolidare un patrimonio di decenni di compatibilità software. Questo nuovo approccio garantisce che le innovazioni vengano sviluppate e implementate con il consenso di tutte le parti coinvolte. In modo da rafforzare la solidità dell’intero ecosistema.

Il processo collaborativo però potrebbe rallentare l’introduzione di nuove funzionalità. Poiché richiede l’approvazione unanime dei membri del gruppo. Alcuni elementi originariamente previsti per x86S potrebbero essere ripresi e integrati attraverso il lavoro del gruppo consultivo. Nonostante i tempi più lunghi, questa strategia offre il vantaggio di uno sviluppo più inclusivo e con un supporto più ampio.