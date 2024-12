Bluesky, la piattaforma social lanciata dall’ex CEO di Twitter, Jack Dorsey, ha introdotto un aggiornamento atteso da molti. Con la versione 1.96, l’azienda ha implementato una serie di novità per contrastare il fenomeno dell’impersonificazione. Un problema che aveva iniziato a minare la fiducia degli utenti nella piattaforma. Grazie a suddetto aggiornamento, il rischio che qualcuno si appropri indebitamente dell’identità digitale di un altro utente è stato drasticamente ridotto.

Bluesky interviene sul fenomeno dell’impersonificazione

In passato, la piattaforma si affidava a un sistema di identificazione basato su handle personalizzati. Come username.bsky.social. Gli utenti potevano sostituire il proprio handle con un dominio personale, come nome.com. Suddetta operazione lasciava, però, l’handle originale vulnerabile. Infatti, chiunque poteva appropriarsene. Per evitarlo, gli utenti erano costretti a creare un secondo account per recuperare l’handle liberato. Un procedimento complesso e rischioso. Tale meccanismo aveva alimentato il problema dell’impersonificazione, rendendo facile per malintenzionati fingersi personaggi pubblici o influenti.

Con l’ultimo aggiornamento, Bluesky ha introdotto una nuova soluzione. Gli handle bsky.social restano riservati anche dopo la verifica del dominio personale. In tal modo, non c’è più il rischio che terzi possano appropriarsi dell’identità digitale di un altro utente. La piattaforma ha, inoltre, imposto nuove regole per gli account di fan o satira, che devono ora etichettarsi chiaramente nella biografia e nell’handle. Eliminando, in tal modo, ogni possibile ambiguità.

Tale misura non è solo tecnica, ma rappresenta anche un cambio di filosofia per Bluesky. La piattaforma intende bilanciare libertà e sicurezza. Per farlo si punta ad introdurre sistemi di verifica più stringenti. Con suddetti interventi Bluesky punta a migliorare l’esperienza offerta a tutti i suoi utenti. Tutto ciò garantendo un livello di sicurezza sempre più resistente e mirato. Suddette novità segnano un passo importante per la crescita e l’affidabilità della piattaforma. Confermando l’impegno di Bluesky nel costruire un social network sicuro e innovativo.