La nuova Renault Symbioz si presenta come un crossover del segmento C che ambisce a conquistare il cuore degli automobilisti moderni. Posizionata tra la più compatta Captur e la più grande Austral, questa vettura promette un mix di tecnologia avanzata, design futuristico e motorizzazione full hybrid, capace di garantire un’autonomia interessante.

Design ed esterni

Il design della Renault Symbioz è uno dei suoi punti di forza. Le linee spigolose e moderne la rendono accattivante e distintiva. Il frontale colpisce per la nuova firma luminosa Renault, con fari full LED che offrono un’illuminazione efficace anche di notte. La versione Iconic, da noi provata, si distingue ulteriormente grazie alla striscia grigia sul paraurti inferiore e al colore opzionale turchese metallizzato, un optional da 800 euro rispetto al rosso metallizzato di serie.

I dettagli laterali enfatizzano il carattere dinamico della Symbioz. I cerchi in lega bicolore nero-argento da 19 pollici si sposano perfettamente con le linee moderne, mentre gli specchietti retrovisori bicolore aggiungono un tocco elegante. La linea del tetto spiovente culmina nella parte posteriore, dove spiccano il vetro fumé e la nervatura che collega i fari posteriori a LED. Anche il paraurti posteriore presenta dettagli specifici per l’allestimento Iconic, come la striscia color argento.

Portabagagli ed interni

La praticità non è stata trascurata nella Renault Symbioz. Il portellone elettroattuato dà accesso a un bagagliaio da 560 litri, una capacità superiore alla media del segmento. Il pianale di carico allineato al paraurti facilita il caricamento di oggetti pesanti, e sotto di esso si trova un ruotino di scorta. Peccato per la luce di cortesia, che non utilizza LED moderni, e per i pochi ganci di plastica disponibili.

Gli interni sono spaziosi e ben rifiniti, sebbene alcuni materiali risultino un po’ rigidi, specialmente nelle portiere posteriori. I sedili posteriori offrono un buon comfort per quattro adulti, anche se lo spazio centrale è più adatto a un bambino. Il tunnel centrale, alto circa 5-6 cm, potrebbe risultare fastidioso per il passeggero centrale. Notevole la configurazione 40/60 dei sedili ribaltabili, che porta la capacità del bagagliaio a 1.500 litri. Davanti, il comfort è ulteriormente migliorato da sedili regolabili elettronicamente e da un bracciolo con vano portaoggetti integrato.

Sistema multimediale

Il sistema multimediale della Renault Symbioz rappresenta un’eccellenza tecnologica. Il display verticale da 9 pollici, in stile smartphone, è posizionato in modo strategico per essere facilmente visibile e raggiungibile dal conducente. La disposizione verticale facilita l’uso, richiamando l’esperienza quotidiana con i dispositivi mobili. Questo sistema, basato su Android, include funzioni all’avanguardia che rendono ogni viaggio più semplice e piacevole.

Le funzionalità principali del sistema includono un navigatore integrato, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, e la possibilità di accedere a un ampio catalogo di app grazie alla connessione con il Play Store. La presenza di un assistente per il parcheggio, dotato di visione a 360°, facilita le manovre in spazi ristretti. Le telecamere catturano immagini nitide e permettono di monitorare ogni angolo dell’auto, aumentando notevolmente la sicurezza.

Il menu Multi Sense offre quattro modalità di guida: Comfort, Eco, Sport e Personalizzata. Ogni modalità modifica non solo le prestazioni del motore, ma anche l’illuminazione dell’abitacolo, creando un ambiente adatto alle preferenze di guida. Le transizioni grafiche tra i menu sono fluide e accattivanti, rendendo l’esperienza utente intuitiva e moderna. Le opzioni di personalizzazione si estendono alla schermata del quadro strumenti, consentendo al conducente di scegliere quali informazioni visualizzare.

Il climatizzatore è facilmente gestibile tramite comandi fisici, posizionati sotto il display principale. Questo approccio combina la comodità dei pulsanti tradizionali con la modernità del touch screen, garantendo un utilizzo pratico anche durante la guida. Sotto i comandi del climatizzatore, troviamo due porte USB-C e una porta a 12V, oltre a un’area dedicata alla ricarica wireless per smartphone. Tuttavia, questa può risultare stretta per i dispositivi di ultima generazione.

Un elemento distintivo della Symbioz è il tetto panoramico con opacizzazione elettronica. Questo sistema permette di regolare la trasparenza del vetro, creando un effetto “wow” e garantendo un migliore controllo della luminosità nell’abitacolo. Sebbene innovativo, resta da verificare quanto possa effettivamente bloccare il calore nei giorni più caldi.

In termini di fluidità e velocità, il sistema multimediale della Symbioz è tra i migliori della categoria. La reattività ai comandi è immediata, e l’interfaccia utente è progettata per ridurre al minimo le distrazioni. Inoltre, i sistemi di assistenza alla guida possono essere configurati direttamente dal display, offrendo al conducente un controllo completo su funzioni come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e la frenata automatica d’emergenza.

Guidabilità e motorizzazioni

La Renault Symbioz combina un motore termico e uno elettrico per una potenza complessiva di 145 cavalli. Il cambio automatico è particolare: il motore termico utilizza un cambio a quattro rapporti, mentre quello elettrico ne ha due, offrendo un totale di 15 combinazioni possibili. Tuttavia, l’adattamento del cambio allo stile di guida non è sempre ottimale, risultando a volte in un regime di giri troppo alto.

La frenata rigenerativa, tipica delle ibride, richiede un po’ di adattamento. La transizione tra la frenata rigenerativa e quella meccanica è avvertibile, ma nel complesso il sistema risulta efficace. La trazione anteriore e la buona precisione dello sterzo rendono la Symbioz agile e divertente da guidare.

Consumi

I consumi della Renault Symbioz sono uno dei suoi punti di forza. In modalità mista, la vettura registra un consumo medio di circa 5,9 litri ogni 100 km, che sale a 7,5 litri in autostrada. In città, a seconda dello stile di guida e della modalità selezionata, si possono raggiungere consumi di 4,4-5 litri ogni 100 km. Questi risultati la rendono una scelta interessante per chi cerca un’auto efficiente e versatile.

Prezzi e conclusioni

La Renault Symbioz è disponibile in quattro allestimenti:

Evolution , a partire da 25.382 euro ;

, ; Tecno , da 26.612 euro;

, da 26.612 euro; Esprit Alpine , da 27.841 euro;

, da 27.841 euro; Iconic, la versione full optional testata, da 29.071 euro.

Questi prezzi la collocano perfettamente nella media del segmento, rendendola competitiva rispetto alle sue rivali.

La Renault Symbioz è un crossover moderno e tecnologicamente avanzato, ideale per chi apprezza il design innovativo e le soluzioni smart. Pur presentando qualche piccolo difetto, come il cambio non sempre fluido e la visibilità posteriore ridotta, si distingue per comfort, guidabilità e consumi. Una scelta consigliata per chi cerca un’auto completa e al passo con i tempi.