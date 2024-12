Adobe ha annunciato un aumento dei prezzi per i suoi popolari software Lightroom e Photoshop. Gli abbonamenti, utilizzati da milioni di fotografi e professionisti della grafica, vedranno incrementi significativi, in particolare per il piano con 1 TB di spazio di archiviazione. La nuova tariffa sarà di 29,99 euro al mese, con un aumento del 50% rispetto al precedente costo di 19,99 euro al mese.

Adobe: un rincaro che riguarda i piani più completi

Il cambiamento interessa soprattutto il piano che include Photoshop, Lightroom e 1 TB di cloud storage. Questo tipo di abbonamento è particolarmente scelto da professionisti che gestiscono un elevato volume di immagini ad alta risoluzione, utilizzando lo spazio cloud per archiviare e sincronizzare i propri lavori. Adobe ha confermato che gli altri piani base, come quelli senza spazio di archiviazione o con meno servizi inclusi, non subiranno variazioni di prezzo.

Perché Adobe ha aumentato i prezzi?

Secondo l’azienda, il rincaro riflette gli investimenti necessari per migliorare la piattaforma, garantire funzionalità avanzate e supportare l’innovazione nel settore. Tuttavia, gli utenti criticano questa scelta, considerando che non esistono alternative di pari livello sul mercato. Software come Affinity Photo o Capture One offrono opzioni simili, ma non dispongono della stessa integrazione tra strumenti e cloud che caratterizza i prodotti Adobe.

I rincari hanno generato reazioni contrastanti. Molti professionisti considerano Adobe una scelta obbligata, date le sue funzionalità avanzate e l’integrazione senza rivali tra software e servizi cloud. Tuttavia, alcuni utenti stanno valutando soluzioni alternative, soprattutto tra chi non necessita di spazio di archiviazione così ampio o di strumenti particolarmente avanzati.

L’aumento di prezzo potrebbe spingere alcuni fotografi amatoriali a migrare verso strumenti meno costosi. Altri, invece, potrebbero decidere di ridurre il numero di servizi utilizzati o optare per i piani base, che rimangono invariati.

L’aumento dei prezzi di Lightroom e Photoshop rappresenta una sfida per la comunità creativa, che dovrà valutare se restare fedele alla piattaforma Adobe o esplorare alternative. Mentre l’azienda punta a consolidare la propria posizione con innovazioni future, gli utenti si trovano davanti alla necessità di bilanciare costi e benefici.