La modalità orizzontale dell’app YouTube potrebbe presto ricevere un aggiornamento importante. Attualmente infatti, l’interfaccia per Android è progettata principalmente per l’uso in verticale. Ma l’esperienza d’uso pare che spesso risulti meno fluida e con uno spreco di spazio evidente. Quando lo smartphone viene ruotato, l’app si limita a riadattare la visualizzazione verticale, senza offrire una vera ottimizzazione per l’orientamento orizzontale.

Google dà il via a un test limitato in attesa del rilascio globale

Google, però, sembra intenzionata a cambiare questo approccio. Con la versione 19.50.36 dell’app, attualmente in fase di test, l’azienda sta provando a sperimentare un layout completamente rinnovato. Nelle immagini trapelate online, si nota come lo spazio venga sfruttato in modo più razionale. Ad esempio i video occupano una colonna centrale, mentre sul lato sinistro compaiono gli aggiornamenti dei canali. Cosa che riduce lo spreco di superficie e migliorando l’usabilità. La nuova interfaccia è stata progettata non solo per gli smartphone tradizionali, ma anche per dispositivi pieghevoli e tablet. Ampliando così le possibilità di fruizione.

Questa nuova versione è attualmente accessibile solo a un ristretto gruppo di persone selezionate per la fase di test. Al momento non vi sono ancora dettagli ufficiali su quando sarà disponibile per tutti. Eppure l’interesse di Google verso il miglioramento della piattaforma è evidente.

Negli ultimi mesi, l’azienda ha introdotto diverse novità su YouTube. Come ad esempio il nuovo miniplayer, modifiche al selettore di velocità di riproduzione e un tentativo di nascondere il tasto “non mi piace” negli Shorts. Anche le notifiche per promemoria sul sonno e altri aggiornamenti funzionali mostrano un chiaro impegno nel perfezionare ogni aspetto dell’app. La modalità orizzontale però è stata a lungo trascurata, e questa nuova interfaccia rappresenta un passo importante per garantire un’esperienza d’uso molto più completa.

Prospettive future

Detto ciò, se i test si concluderanno con successo, gli utenti di YouTube su Android potrebbero presto beneficiare di un’app più intuitiva e versatile. Assolutamente in grado di adattarsi meglio alle diverse esigenze. In più, l’attenzione ai dettagli, in particolare per dispositivi come pieghevoli e tablet, conferma la volontà di Google di restare al passo con i tempi e con l’evoluzione tecnologica odierna.