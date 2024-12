OpenAI potenzia ChatGPT: Advanced Voice su desktop e nuove integrazioni

OpenAI ha rilasciato un importante aggiornamento per ChatGPT, ampliando le sue funzionalità con l’introduzione della modalità Advanced Voice per desktop e nuove integrazioni con strumenti di sviluppo e produttività. Queste novità rientrano nell’iniziativa dei “12 giorni di regali natalizi“, portando l’AI a un livello ancora più avanzato e utile per gli utenti.

Nuove possibilità per sviluppatori e professionisti

Uno degli aggiornamenti più interessanti riguarda il supporto esteso per numerosi IDE e editor di codice. Tra le piattaforme aggiunte spiccano:

BBEdit , MatLab , Nova , Script Editor e TextMate ;

, , , e ; Varianti di Visual Studio Code , come VSCode Insiders , VSCodium , Cursor e WindSurf ;

, come , , e ; L’intera suite JetBrains, che include strumenti per lo sviluppo mobile come Android Studio e per linguaggi specifici come PyCharm (Python) e IntelliJ IDEA (Java).

Per chi lavora con il terminale, ChatGPT ora supporta anche Prompt e Warp, affiancando soluzioni già note come iTerm 2 e Terminal. Queste integrazioni sono pensate per rendere l’AI un vero alleato per gli sviluppatori, indipendentemente dal contesto di lavoro.

Integrazioni per la produttività quotidiana

Oltre al settore dello sviluppo, ChatGPT ora si integra con popolari app di produttività come Apple Notes, Notion e Quip. Questo significa che gli utenti possono sfruttare le capacità dell’intelligenza artificiale direttamente all’interno delle loro app preferite per prendere appunti o gestire documenti.

Advanced Voice: l’AI si fa vocale

La novità che spicca maggiormente è l’introduzione della modalità Advanced Voice, che consente agli utenti di interagire vocalmente con ChatGPT su desktop. Questa funzione apre la strada a un multitasking più fluido, permettendo di lavorare su altre applicazioni mentre si utilizza l’AI per richieste vocali. È un passo avanti che rende l’interazione con ChatGPT ancora più naturale e immediata.

Disponibilità e attenzione alla privacy

Le nuove funzionalità sono disponibili per chi possiede un abbonamento Plus, Pro, Team, Enterprise o Edu, anche se per questi ultimi è necessaria un’attivazione tramite canali dedicati.