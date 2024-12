WhatsApp continua a evolversi e, con il suo ultimo aggiornamento, ha introdotto una novità che, sebbene pensata per migliorare l’esperienza dell’utente, sta sollevando qualche perplessità. L’aggiornamento in questione riguarda l’introduzione di un tastierino numerico virtuale per le chiamate, una funzione già disponibile su Android da un po’, ma che arriva ora su iOS, seppur con un certo ritardo. La vera sorpresa, però, è che non tutti sembrano entusiasti di questo cambiamento.

WhatsApp e il tastierino numerico della discordia

Il tastierino numerico è pensato per rendere più facile la composizione dei numeri telefonici, ma solo per i contatti che sono registrati su WhatsApp. La funzione permette di fare chiamate direttamente, senza passare per l’elenco dei contatti, e il dialer è piuttosto semplice, con un completamento automatico dei numeri. Anche se l’idea sembra vantaggiosa, in realtà potrebbe non essere così intuitiva per tutti. A molti utenti potrebbe sembrare un po’ una complicazione, specialmente se erano abituati al vecchio sistema. Non è raro che quando WhatsApp cambia qualcosa di fondamentale, come il modo in cui si gestiscono le chiamate, alcune persone siano più restie ad adattarsi.

Per ora, questa funzione non è visibile a tutti, e chi vuole provarla deve far parte del programma di Beta Test. Chi non fa parte di questo programma dovrà aspettare che l’aggiornamento venga rilasciato ufficialmente per tutti, ma ci sono comunque due modi per ottenere la novità. Il primo è attraverso l’aggiornamento automatico dell’app, se questa impostazione è attivata. L’altro modo è più manuale: basta andare nell’App Store, cercare WhatsApp e premere “Aggiorna”. Sembra un processo semplice, ma per chi non vuole fare aggiornamenti manuali ogni volta, l’opzione automatica è decisamente la più comoda.

Nonostante qualche possibile resistenza al cambiamento, WhatsApp sembra determinata a rendere questo tastierino numerico una parte integrante della sua esperienza utente, continuando così a migliorare la sua offerta. Ma chissà, magari tra qualche mese, quando tutti saranno abituati, questo nuovo sistema di chiamate diventerà la norma e non ci faremo più caso.