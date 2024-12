Di applicazioni ormai di fondamentale importanza ce ne sono tantissime ma una su tutte non può che essere WhatsApp. La celebre piattaforma di messaggistica istantanea è diventata tale essendo stata la prima a proporre un nuovo standard per la comunicazione. Con il tempo gli utenti hanno raggiunto diversi risultati utilizzandola, mettendo a disposizione di essi stessi tantissime funzionalità che WhatsApp ha lanciato. Tante persone però non sanno che ci sono altre funzioni esterne, legate ad applicazioni di terze parti gratuite che possono essere scaricate in ogni momento su Android.

Unseen: leggi senza essere visto

Unseen è una soluzione perfetta per chi desidera massima privacy. Questa app consente di intercettare i messaggi ricevuti su WhatsApp, evitando di aprire direttamente l’applicazione principale. Il grande vantaggio? Si possono leggere messaggi e visualizzare contenuti senza aggiornare l’ultimo accesso o risultare online.

Questo è possibile grazie alla capacità di Unseen di creare una sorta di “copia nascosta” delle notifiche ricevute, raccogliendo testi, immagini o video. In questo modo, l’utente può visualizzare tutto ciò che arriva senza lasciare tracce. È uno strumento gratuito e legale che punta a soddisfare chi vuole preservare la propria discrezione.

WAMR: recuperare i messaggi eliminati

WAMR è un’altra applicazione interessante per gli utenti che non vogliono perdere nessun messaggio, nemmeno quelli eliminati. Dopo aver installato l’app, questa salva una copia delle notifiche dei messaggi in arrivo su WhatsApp. È così che permette di recuperare anche quelli che vengono eliminati prima di essere letti.

Da sottolineare che questa funzionalità è attiva solo dal momento dell’installazione dell’app e non consente di recuperare messaggi eliminati in precedenza.

Essendo app di terze parti, né Unseen né WAMR sono disponibili sul Play Store. Per scaricarle, è necessario reperirle in formato APK da siti affidabili. Una volta scaricate, basta attivare l’installazione da fonti sconosciute nelle impostazioni del dispositivo. Tocca solo provare ad utilizzarle per avere un resoconto.