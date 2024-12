L’Asus ZenBook S 14 si presenta come un laptop compatto, leggero, e dal design raffinato, ideale per professionisti in movimento che ricercano una combinazione di stile e funzionalità.

Nonostante non si tratti di un prodotto pensato per applicazioni ad alte prestazioni, offre un pacchetto interessante per lavori di grafica e video di livello medio. Con un prezzo che si posiziona in linea con i competitor del 2024, è un dispositivo che punta sulla qualità e sulla versatilità, accompagnato dalla nuova Asus Pen 2.0 per espandere ulteriormente le sue potenzialità.

Design e materiali

Uno degli aspetti che colpisce immediatamente è il design minimalista e l’attenzione ai dettagli. Con uno spessore di appena 1,1 cm e un peso di 1,2 kg, l’ASUS ZenBook S 14 è stato progettato per la massima portabilità.

La scocca è realizzata in Cerametaluminium, una lega ceramica ispirata al settore aerospaziale, che combina leggerezza e resistenza all’usura. La colorazione Scandinavian White aggiunge un tocco di eleganza, richiamando il sole artico sulla neve.

La robustezza è confermata dalla certificazione militare MIL-STD-810H, che garantisce resistenza a urti, vibrazioni, temperature estreme e cadute fino a 1,5 metri. La qualità costruttiva è eccellente, con dettagli come la capacità di aprirsi con un solo dito che dimostrano la cura posta nell’esperienza d’uso.

Display e audio

Il pezzo forte dell’Asus ZenBook S 14 è il suo display OLED Asus Lumina da 14 pollici, con risoluzione 3K (2880 x 1800 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Questo schermo offre un’ampia gamma cromatica (100% DCI-P3), un’accuratezza cromatica con Delta E<1, ed è certificato Pantone. È progettato per ridurre l’affaticamento visivo, grazie alla certificazione per basse emissioni di luce blu.

Le funzioni HDR e il contrasto elevato (1.000.000:1) migliorano ulteriormente l’esperienza visiva, rendendolo ideale per la riproduzione di contenuti multimediali e per lavori creativi di media intensità. Lo schermo è anche touch, aggiungendo versatilità per l’uso in mobilità, mentre gli angoli di visione risultano eccellenti anche in condizioni di luce intensa.

Il comparto audio, certificato Harman Kardon con supporto Dolby Atmos, offre quattro altoparlanti che garantiscono un suono potente e definito. Anche se la reale qualità audio si apprezza al meglio dal vivo, il sistema è ben bilanciato e adatto sia al lavoro che all’intrattenimento.

Tastiera e touchpad

La tastiera dell’Asus ZenBook S 14 offre un’esperienza di digitazione confortevole, grazie alla corsa dei tasti ben calibrata. Ideale per lunghe sessioni di scrittura, si distingue anche per la sua solidità e per il layout ottimizzato.

Il touchpad è ampio, nonostante il telaio compatto dell’ASUS ZenBook S 14, e si distingue per la sua sensibilità precisa, anche ai bordi. Integra funzionalità avanzate, come i comandi touch per regolare luminosità e volume, oltre a gesture per avanzare o tornare indietro rapidamente durante la riproduzione di video. Questi dettagli rendono il touchpad particolarmente pratico e versatile nell’utilizzo quotidiano.

Scheda tecnica

Sotto la scocca, l’Asus ZenBook S 14 è equipaggiato con un processore Intel Core Ultra di 13ª generazione (serie 7, Lunar Lake), affiancato da 32 GB di RAM LPDDR5X, ideale per il multitasking avanzato. Lo storage è affidato a un SSD PCIe 4.0 da 1 TB, che assicura tempi di caricamento rapidissimi. La grafica è gestita dalla GPU integrata Intel Arc, che offre buone prestazioni per carichi di lavoro moderati.

La connettività è altrettanto moderna, con supporto per WiFi 7, Bluetooth 5.3, due porte USB-C Thunderbolt 4, una HDMI 2.1, un jack audio combinato e una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A. Questa dotazione garantisce versatilità per le connessioni di periferiche esterne e per il lavoro in mobilità.

Prestazioni e batteria

In termini di prestazioni, l’ASUS ZenBook S 14 si comporta egregiamente per attività di produttività, multitasking e piccoli-medi progetti grafici o video. Tuttavia, non è la scelta ideale per chi necessita di gestire carichi intensivi come editing video 4K avanzato o rendering complessi, a causa dell’assenza di una scheda grafica dedicata di alto livello.

La batteria da 72 Wh è ottimizzata per un’autonomia impressionante: oltre 20 ore con un utilizzo leggero e circa 12-15 ore con carichi di lavoro intensivi. La ricarica rapida consente di raggiungere il 60% di carica in soli 49 minuti, rendendolo un dispositivo affidabile anche in movimento.

Intelligenza Artificiale CoPilot

Un aspetto che merita attenzione è l’integrazione dell’intelligenza artificiale CoPilot nel sistema operativo. Asus ZenBook S 14 è dotato di un tasto dedicato per richiamare CoPilot, che apre rapidamente una schermata dell’assistente virtuale AI.

CoPilot è progettato per migliorare la produttività, offrendo suggerimenti intelligenti, assistenza nella gestione delle attività quotidiane e funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale. Tuttavia, va detto che l’implementazione è ancora in una fase di sviluppo: le funzionalità AI sono promettenti ma non completamente ottimizzate con il PC, un aspetto che accomuna diversi laptop di ultima generazione. Ciononostante, il processore Intel e il chip AI dedicato nel dispositivo garantiscono un’esperienza fluida e un potenziale di crescita interessante per il futuro della produttività AI.

All’interno dell’Asus ZenBook S 14, inoltre, c’è un chip AI dedicato che permette prestazioni NPU fino a 47 TOPS.

Prezzi e conclusioni

L’Asus ZenBook S 14 è disponibile a un prezzo di listino di 1.799 euro, mentre l’Asus Pen 2.0, un accessorio di alta qualità che amplia le potenzialità del laptop, costa circa 80 euro. Sebbene il costo sia elevato, è giustificato dalla qualità complessiva del prodotto, che combina design, portabilità e prestazioni adeguate alle esigenze di molti professionisti.

In conclusione, l’Asus Zenbook S14 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un laptop Windows compatto, elegante e funzionale, senza compromessi significativi su portabilità e produttività. Un device pensato per chi lavora in movimento e apprezza un design curato, ma che non ha esigenze estreme in termini di potenza grafica.