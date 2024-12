Un nuovo leak svela informazioni sul prossimo Google Pixel 9a. Secondo le indiscrezioni, lo smartphone, previsto per il 2024, offrirà miglioramenti significativi rispetto al modello precedente, concentrandosi su prestazioni e fotocamera.

Google Pixel 9a: trapelano dettagli sulle caratteristiche tecniche

Il Google Pixel 9a manterrà dimensioni compatte, simili al Pixel 8a. Il dispositivo integrerà il processore Tensor G3, già presente nei modelli di fascia alta Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Questo chip migliorerà le prestazioni, garantendo una gestione più efficiente delle applicazioni e della grafica.

Secondo i leak, il display sarà un OLED da 6,1 pollici, con supporto a un refresh rate di 120 Hz, un netto miglioramento rispetto ai 90 Hz del predecessore. Questa caratteristica offrirà un’esperienza più fluida, particolarmente apprezzabile durante la navigazione e il gaming.

Il Pixel 9a punterà su un sistema fotografico migliorato, con un sensore principale Sony IMX787 da 64 MP, già utilizzato nei Pixel di fascia superiore. La fotocamera secondaria sarà una ultra-grandangolare da 12 MP, utile per scatti panoramici o in ambienti stretti.

Il colosso di Mountain View dovrebbe includere le sue funzionalità di fotografia computazionale, come il Photo Unblur (per rimuovere sfocature) e il Magic Eraser (per eliminare elementi indesiderati nelle foto). Secondo le indiscrezioni, il Pixel 9a potrebbe avere un prezzo di lancio più alto rispetto al modello 8a, con una stima intorno ai 549 dollari. Il dispositivo arriverà probabilmente nella prima metà del 2024. La compagnia mira a consolidare la gamma “a” come una soluzione per chi cerca un telefono di qualità senza investire nei modelli flagship, pur con caratteristiche di alto livello.

Saròà quindi un’opzione interessante per chi vorrà comprare un telefono compatto ma potente. Le migliorie introdotte dal processore Tensor G3 e dal sistema fotografico lo rendono un valido concorrente nel segmento di fascia media.