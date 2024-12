L’ultimo aggiornamento di sistema Google Play introduce una novità significativa per gli utenti Android. La Dashboard della Privacy ora consente di visualizzare la cronologia delle autorizzazioni delle app fino a 7 giorni, migliorando il controllo sui dati personali. Questo cambiamento arriva come parte del pacchetto di aggiornamenti di novembre 2024.

Google amplia la Dashboard della Privacy con la cronologia di 7 giorni

La Dashboard della Privacy, strumento che monitora l’accesso delle app a dati sensibili come fotocamera, microfono e posizione, aggiunge ora una cronologia estesa da 24 ore a 7 giorni. Questo consente agli utenti di tracciare con maggiore precisione l’utilizzo dei permessi da parte delle app, facilitando l’identificazione di comportamenti potenzialmente sospetti.

Questa funzione è stata distribuita attraverso il Google Play System Update, un meccanismo che consente di aggiornare alcune funzionalità chiave senza bisogno di un aggiornamento completo del sistema operativo. In aggiunta, l’aggiornamento ha introdotto ulteriori miglioramenti legati alla sicurezza e alla stabilità.

L’update in questione include anche supporto e ottimizzazioni preliminari per Android 16, attualmente in fase di anteprima per gli sviluppatori. Questo suggerisce che alcune delle nuove funzioni testate potrebbero diventare parte integrante delle prossime versioni di Android.

Il sistema di aggiornamenti tramite Google Play consente inoltre di migliorare l’esperienza utente senza ritardi legati alla distribuzione delle patch da parte dei produttori di dispositivi. Ciò garantisce maggiore rapidità nell’introduzione di nuove funzionalità e una protezione più efficace contro le vulnerabilità.

La cronologia estesa offre un controllo più trasparente e dettagliato sulle autorizzazioni concesse alle app. Gli utenti possono monitorare i comportamenti sospetti in un arco temporale più ampio, riducendo i rischi di accessi impropri ai propri dati. La funzione è integrata direttamente nelle impostazioni di Android, rendendola facilmente accessibile anche ai meno esperti.

In definitiva, l’aggiornamento di novembre 2024 migliora la trasparenza e la sicurezza per gli utenti Android. La cronologia di 7 giorni rappresenta un passo importante verso una gestione più consapevole dei dati personali, mentre il supporto per Android 16 conferma l’impegno di Google per un ecosistema in continua evoluzione.