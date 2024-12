Intel ha annunciato una patch per migliorare le prestazioni delle sue nuove CPU Ultra 200s, in risposta a problemi riscontrati dagli utenti. La modifica promette di ottimizzare il funzionamento di queste CPU, risolvendo alcune criticità legate all’efficienza.

Intel: ottimizzate le prestazioni della CPU Ultra 200s

Le CPU Ultra 200s di Intel, lanciata recentemente, hanno mostrato performance inferiori rispetto alle aspettative in alcuni scenari d’uso. Per risolvere questo problema, l’azienda americana ha promesso di rilasciare una patch software mirata a migliorare l’efficienza. Questo intervento arriva dopo che diversi utenti avevano segnalato rallentamenti durante operazioni ad alta intensità di calcolo, come gaming e carichi di lavoro professionali.

Per chi non lo sapesse, le CPU Ultra 200s sono pensate per offrire un buon equilibrio tra prestazioni e efficienza energetica. Tuttavia, alcuni utenti hanno riscontrato una gestione inefficace delle risorse nei processi più intensivi. I rallentamenti sono stati particolarmente evidenti durante l’esecuzione di applicazioni pesanti, come software di rendering grafico o giochi di nuova generazione. Intel ha confermato che la causa di queste difficoltà risiede in alcuni aspetti del controllo energetico e nella gestione dei carichi di lavoro multipli.

Intel ha dichiarato che la nuova patch andrà a correggere i problemi di throttling, ovvero il fenomeno per cui la CPU riduce automaticamente la velocità per non surriscaldarsi, ma senza giustificato motivo, penalizzando così le prestazioni. La correzione riguarda anche il miglioramento della gestione della potenza, permettendo alle CPU di operare a frequenze superiori sotto carico. Bisognerà scaricare e installare l’aggiornamento tramite il sistema di gestione delle patch proprietario..

Secondo le stime fornite dalla compagnia, l’aggiornamento dovrebbe aumentare le prestazioni di circa il 10-15% in alcuni scenari di utilizzo. Questo incremento si rifletterà principalmente in applicazioni che richiedono una gestione intensiva delle risorse, come video editing o rendering 3D. Gli utenti non dovrebbero aspettarsi cambiamenti drastici durante attività leggere, come la navigazione web o l’uso di programmi di produttività. Inoltre, la patch dovrebbe contribuire a migliorare la stabilità del sistema, riducendo i casi di rallentamenti o blocchi.

Con il rilascio della patch, la società di Pat Gelsinger si impegna a risolvere i problemi di prestazioni delle sue CPU Ultra 200s, garantendo ai consumatori una migliore esperienza complessiva.