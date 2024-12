La personalizzazione rappresenta un tocco molto importante per gli smartwatch e Wear OS consente agli utenti di cambiare il look dell’interfaccia in modo molto semplice, essendo sufficiente modificare il quadrante in questione.

Ecco la questione specifica

Questo è possibile sia direttamente dallo smartwatch e che attraverso l’app companion e in futuro la procedura potrebbe essere semplificata ulteriormente grazie ad una novità del Google Play Store in fase di sviluppo.

Stando a quanto emerge dall’analisi della nuova versione del Google Play Store e anche nella la release 43.9.17-31, il team di sviluppatori del colosso statunitense ha pensato all’aggiunta di un pulsante che consentirà agli utenti di impostare una watch face sullo smartwatch dopo avere installato un quadrante dell’orologio tramite lo smartphone.

Lo staff di Android Authority, inoltre, è riuscito ad attivare il pulsante in questione, ma per il momento non funziona correttamente. Sono attesi sviluppi.

Si tratta di un notevole miglioramento rispetto al Google Play Store su Wear OS, che offre un interruttore per impostare automaticamente il quadrante dell’orologio dopo averlo installato: questa soluzione non ideale nel caso in cui si volesse installare una watch face e provarla soltanto in un secondo momento. La nuova funzione dello store sugli smartphone, ad ogni modo, dà agli utenti più controllo, potendo decidere di volta in volta se toccare il pulsante per impostare subito la watch face appena scaricata.

Inoltre, questa nuova funzione potrebbe rivelarsi utile anche se si desidera cambiare il quadrante dello smartwatch in un momento in cui il dispositivo indossabile non è nelle vicinanze. Un cambio di look davvero importante e che cattura l’attenzione degli acquirenti.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per scoprire quando tale novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti. Insomma, Il team di sviluppatori di Google Play Store lavora ad un pulsante che consentirà agli utenti di impostare una watch face sullo smartwatch. Un passo avanti davvero interessante e che rappresenta una figurazione innovativa e futuribile al prodotto: interessante e all’avanguardia.