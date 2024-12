Le batterie allo stato solido rappresentano una delle tecnologie più promettenti per il futuro delle auto elettriche, con il potenziale di offrire una maggiore autonomia e tempi di ricarica molto più rapidi rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio. Recentemente, QuantumScape ha fatto un annuncio che segna un passo importante verso la commercializzazione delle sue batterie allo stato solido, un obiettivo che sembra ora più vicino che mai.

Le nuove batterie QSE-5 di QuantumScape

L’azienda ha rivelato di aver sviluppato un nuovo processo produttivo chiamato “Cobra“, che permette di aumentare la capacità produttiva dei separatori ceramici utilizzati nelle sue batterie QSE-5. Questa innovazione rappresenta un passo fondamentale per QuantumScape, che mira ad aumentare i volumi di produzione delle sue celle e a far crescere la capacità di soddisfare le richieste del mercato, in particolare nel settore automobilistico. La compagnia ha già attratto l’attenzione di costruttori come Volkswagen, che ha investito significativamente nel progetto.

Le batterie QSE-5, che sono state presentate come quasi definitive, si distinguono per una densità energetica superiore a 800 Wh/L e per la capacità di ricarica rapida: dal 10% all’80% in meno di 15 minuti. Ogni singola cella ha una capacità di 21,6 Wh. Grazie al nuovo processo produttivo, QuantumScape si prepara a incrementare la produzione di queste celle per fornire i primi test ai propri clienti del settore auto. Nonostante manchi ancora del tempo prima che le prime auto dotate di questa tecnologia possano essere immessi sul mercato, gli sviluppi recenti fanno presagire che le aziende siano ormai vicine a completare il lavoro di sviluppo iniziato diversi anni fa.

Con l’avanzamento delle batterie allo stato solido, l’industria automobilistica potrebbe presto assistere a una rivoluzione nel modo in cui le auto elettriche sono alimentate, aumentando la loro efficienza e riducendo ulteriormente i tempi di ricarica, migliorando l’esperienza dell’utente e accelerando la transizione verso un futuro a zero emissioni.