OFFERTE Unieuro: SCONTI PAZZI su tutti i prodotti APPLE

Sta arrivando il momento più magico dell’anno: il Natale. Fatti regali? Preparati i pacchetti? L’albero è pronto? Se stai cercando qualcosa di speciale, Unieuro ha preparato per te le migliori offerte Apple per un Natale all’insegna dell’innovazione. Non sarebbe fantastico regalare un tocco di tecnologia? Oggi, con Unieuro, è più facile che mai. Pronto a scoprire come rendere felice qualcuno con il meglio di Apple?

Le promozioni di Natale Unieuro per regali Apple sensazionali

Quest’anno, Unieuro ti aiuta a fare centro con sconti esclusivi sui prodotti più desiderati di casa Apple. Se vuoi puntare al top per chi ama la musica, gli Apple AirPods Pro con custodia MagSafe e cancellazione attiva del rumore sono in offerta a 189 euro. Un suono straordinario in un formato compatto e versatile! Vuoi invece regalare un iPhone senza compromessi? L’iPhone 13 da 128GB nella raffinata versione Mezzanotte è disponibile a 499 euro. Un concentrato di potenza e stile.

Se stai cercando qualcosa di pratico e utile per chi non vuole mai perdere di vista i propri oggetti, la confezione da 4 Apple AirTag è perfetta e costa solo 79 euro. Un piccolo accessorio che può fare la differenza. Per i creativi, gli studenti o chi ama la versatilità, l’iPad di 10ª generazione, con schermo da 10.9 pollici e 64GB, è a un prezzo incredibile: solo 349 euro. Potente e comodo per ogni occasione. E per chi cerca prestazioni al top per il lavoro o l’ufficio, non perdere il Mac mini con processore M2, ora in offerta a 499 euro. Performance elevate in un design compatto. Gli amanti dello sport e della salute possono contare sull’Apple Watch Series 9 con cassa da 45mm e GPS, disponibile a 429 euro. Infine, il nuovo MacBook Air da 13 pollici con chip M3 è perfetto per chi desidera potenza e leggerezza, ora a 999 euro. Questo Natale, Unieuro ti offre tutto il meglio per un regalo indimenticabile, vai sul sito e approfittane.