Kena regala 70 GIGA per 3 giorni e offre 100 GIGA a 4,99 euro

Kena continua a sorprendere i suoi clienti con nuove offerte: da oggi regala 70 giga per tre giorni a chiunque abbia un credito positivo. Inoltre, è tornata l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online, con 100 giga a soli 4,99 euro al mese, ma riservata a chi effettua la portabilità del numero da operatori selezionati.

Dettagli dei 70 giga gratuiti di Kena

La soluzione con 70 giga al suo interno è esente dai costi di attivazione. Questa è valida in Italia e in Europa. La connessione ad internet è disponibile in 4G con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Una volta esauriti i giga, il traffico dati viene bloccato, garantendo il controllo sui costi. Per usufruire dell’offerta, è sufficiente avere un credito superiore a zero.

Kena 4,99 Flash 100 Online: un’offerta imperdibile

Disponibile fino al 12 dicembre, questa promozione è rivolta ai clienti che provengono da operatori virtuali come Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali e molti altri. L’offerta include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS ;

; 100 GIGA di traffico dati in 4G (fino a 60 Mbps in download, 30 Mbps in upload);

di traffico dati in 4G (fino a 60 Mbps in download, 30 Mbps in upload); 5,5 GIGA per il roaming in Europa;

per il roaming in Europa; Nessun costo di attivazione;

SIM gratuita.

La SIM è abilitata al VoLTE, per una qualità audio migliore durante le chiamate. Da pochi giorni, è anche possibile attivare l’offerta online tramite SPID, semplificando ulteriormente la procedura. Come sempre dunque quando opera un gestore virtuale forte come Kena, la situazione è molto chiara e agevole da ottenere.

L’offerta è dedicata a chi passa a Kena da una lunga lista di operatori virtuali, tra cui Iliad, Lycamobile, Digi Mobile, Fastweb Mobile e molti altri. È una proposta pensata per chi cerca una connessione veloce a un costo contenuto, senza sacrificare qualità e convenienza.

Non perdere questa occasione: hai tempo fino al 12 dicembre per attivare una delle offerte più competitive sul mercato attuale della telefonia.