L’attesa per il debutto di Xiaomi 15 Ultra cresce, e i dettagli trapelati promettono il lancio di un dispositivo assolutamente rivoluzionario. Dopo la presentazione dei modelli 15 e 15Pro a ottobre, il nuovo smartphone si prepara a completare la serie, spingendosi oltre i confini tecnologici. Grazie alla certificazione 3C appena ottenuta, si conferma il supporto alla ricarica cablata a 90W e la connettività satellitare. Questi segnali lasciano intendere che l’annuncio ufficiale potrebbe avvenire già a gennaio, con una successiva distribuzione europea. Non è escluso però che Xiaomi potrebbe riservare anche altre sorprese inattese, magari entro fine anno.

Xiaomi 15 Ultra: caratteristiche tecniche e un modulo fotografico senza precedenti

Mentre la certificazione riguarda la versione cinese del dispositivo, la variante internazionale potrebbe introdurre interessanti modifiche. La scheda tecnica, per ora incompleta, include un display da 6,73” con risoluzione 3200×1440 pixel. Il tutto alimentato dal nuovo processore Snapdragon 8 Elite. La batteria, con una capacità tra 5450 e 5800mAh, supporterà la ricarica wireless da 80W. Resistenza IP68/IP69 e prestazioni al vertice rendono il 15Ultra un potenziale protagonista del mercato dei telefoni di fascia alta.

Il comparto fotografico è destinato a essere il punto di forza del nuovo smartphone. Secondo le indiscrezioni, Xiaomi 15 Ultra monterà un modulo da quasi 400MP totali. Si parla di un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo e un’ultra-grandangolare da 50 MP ciascuno, oltre a una fotocamera periscopica da ben 200MP. Quest’ultima rappresenta un’evoluzione rilevante rispetto al modello precedente, in quanto offre uno zoom ottico senza rivali.

Le immagini trapelate online mostrano un modulo fotografico dal design imponente. Una perfetta rappresentazione dell’ambizione di Xiaomi nel rivoluzionare la fotografia mobile. Anche l’integrazione di tecnologie innovative, come un’eventuale apertura variabile per il sensore principale, resta un’ipotesi concreta. Se queste specifiche saranno confermate, il 15 Ultra non si limiterà a competere. Al contrario, potrebbe completamente ridefinire le aspettative per uno smartphone di fascia alta. Insomma, ormai il pubblico non vede l’ora di scoprire come Xiaomi tradurrà in realtà le promesse di questo dispositivo rivoluzionario. Dunque non ci resta che stare a vedere !