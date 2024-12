Samsung Galaxy A25 vuole a tutti gli effetti essere considerato come il perfetto compagno di coloro che sono alla ricerca di uno smartphone che possa offrire discrete prestazioni, senza necessariamente richiedere il versamento di un contributo troppo eccessivo. Su Amazon il prodotto è disponibile ad un prezzo veramente competitivo, forse uno dei più bassi di sempre.

Coloro che ad oggi sono interessati all’acquisto, devono prima di tutto conoscerne le specifiche tecniche nel dettaglio, parliamo infatti di un dispositivo con dimensioni di 161 x 76,5 x 8,3 millimetri di spessore, ed un peso di 197 grammi complessivi, appoggiandosi ad un display leggermente inferiore alla media, pari a 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2340 pixel, densità di pixel di 396, sfruttando tecnologia AMOLED che può raggiungere anche i 120Hz di refresh rate e 16 milioni di colori.

Samsung Galaxy A25 5G: l’offerta su Amazon è da pazzi

Tutti gli utenti possono pensare di acquistare il Samsung Galaxy A25, lo smartphone viene commercializzato ad un listino di 319 euro, cifra che l’azienda decide di ridurre del 34%, così da poter arrivare a spendere in finale solamente 209 euro, con garanzia della durata di 24 mesi, oltre che il suo essere completamente no brand. Premete questo link per l’acquisto.

La batteria è un componente da 5000 mAh, che supporta quindi ricarica rapida ed una buonissima autonomia generale, il comparto fotografico posteriore è composto da tre sensori differenti: principale da 50 megapixel, secondario ultragrandangolare da 8 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 2 megapixel, che porta il tutto ad un angolo di ripresa di 120 gradi, oltre ad una fotocamera frontale da 13 megapixel con apertura F2.2 ed una ripresa video in 4K a 30fps. Il prodotto, come vi abbiamo anticipato, viene spedito direttamente da Amazon, con consegna in tempi veramente brevi presso il vostro domicilio.