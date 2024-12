Natale tech con Unieuro: prodotti Apple ora in MEGA OFFERTA

Sta arrivando quel momento speciale dell’anno e con esso la voglia di sorprendere chi amate con un regalo perfetto! Avete pensato ai doni e a cosa impacchettare? Se state cercando il regalo giusto, Unieuro ha tutto ciò che vi serve per rendere questo Natale indimenticabile. Le migliori offerte Apple sono già qui, pronte per essere scoperte. Siete pronti a rendere felice chi amate con un tocco di tecnologia?

Offerte imperdibili per un Natale Apple con Unieuro

Quest’anno, con Unieuro, il Natale si veste di innovazione e tecnologia. Fino al 15 dicembre da Unieuro, potete trovare sconti esclusivi sui prodotti Apple più desiderati. Volete il massimo del suono? Gli Apple AirPods Pro con custodia MagSafe e cancellazione attiva del rumore sono ora a soli 189 euro! Oppure, volete regalare uno smartphone elegante e performante? L’iPhone 13 da 128GB nella versione Mezzanotte è disponibile a 499 euro.

Per chi ama la praticità e desidera avere tutto sotto controllo, la confezione da 4 Apple AirTag è la scelta giusta, a soli 79 euro. E per i creativi o gli studenti che cercano un tablet potente e versatile, l’iPad di 10^ generazione con schermo da 10.9 pollici e 64GB è disponibile al fantastico prezzo di 349 euro. Se puntate a performance elevate anche in ufficio o a casa, non lasciatevi sfuggire il Mac mini con processore M2, 8 core CPU e 10 core GPU, ora in offerta a 499 euro. E non finisce qui! Per gli amanti dello sport e della salute, l’Apple Watch Series 9 con cassa da 45mm e GPS è in sconto a 429 euro.

Infine, per chi cerca un portatile dalle prestazioni straordinarie, ecco il nuovo MacBook Air da 13 pollici con il potentissimo chip M3, che unisce leggerezza e potenza, in offerta a soli 999 euro. Cosa aspettate? Il vostro Natale tecnologico vi aspetta da Unieuro con queste offerte uniche. Sorprendete chi amate con un regalo che unisce design, innovazione e qualità. Ogni prodotto può essere acquistato online con Unieuro, vi basta cliccare qui.