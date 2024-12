Una nuova possibilità di risparmio si staglia all’orizzonte in casa Amazon, dove gli utenti si ritrovano a poter acquistare un Apple Watch Series 10 raggiungendo un livello di risparmio davvero inatteso ed unico nel proprio genere, in questo modo l’utente è libero di accedere alle sue incredibili funzioni, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare molto più di quanto avrebbe mai sperato.

Il modello di cui vi parliamo è caratterizzato da alcune specifiche tecniche che gli permettono di distinguersi dalla massa, come la sola connettività GPS, infatti non è possibile installarvi alcuna eSIM, in questo modo sarà possibile collegarsi alla rete internet solo tramite lo smartphone collegato via bluetootk. In parallelo, è bene notare come la diagonale del display sia di 42 millimetri, definita a tutti gli effetti la più piccola dei modelli attualmente disponibili sul mercato (della stessa lineup, ovviamente).

Apple Watch Series 10: uno sconto pazzesco su Amazon

Apple Watch Series 10 è in vendita su Amazon con un risparmio fuori dal normale, almeno in confronto alle solite offerte che ci troviamo ad affrontare parlando dei dispositivi dell’azienda di Cupertino, essendo acquistabile a 399 euro, contro i 459 euro previsti originariamente di listino. Se volete averlo subito, premete qui.

All’interno della confezione troverete il cinturino realizzato in silicone, di colorazione azzurra (chiamata dall’azienda Denim), nella misura S/M. Il device è compatibile solo ed esclusivamente con i prodotti Apple, offre una infinità di funzioni di alto livello, tra cui la misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue, oppure l’always-on display, passando per i soliti monitoraggi del sonno, delle calorie bruciate, dei passi percorsi, delle distanze, dello stress e del battito cardiaco. Il plus è rappresentato dalla possibilità dell’elettrocardiogramma, poggiando semplicemente il dito sulla piccola corona posta sul lato destro.