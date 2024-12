Le smart TV Samsung restano oggi tra le più richieste e desiderate da parte del pubblico, proprio per la loro capacità di mettere a disposizione specifiche tecniche e funzionalità di alto livello, anche senza essere costretti a spendere cifre troppo elevate. Il modello attualmente disponibile con uno sconto importante è lo UE65CU7190UXZ, trattasi di una smart TV da 65 pollici di diagonale, appartenente alla serie CU7000.

La risoluzione massima che è in grado di raggiungere è il 4K, parliamo di una Crystal UHD, in colorazione nero, lanciata sul mercato nel corso del 2023, che presenta piena compatibilità con il digitale terrestre di ultima generazione (definito DVB-T2), raggiungendo allo stesso tempo dimensioni di 28,2 x 144,9 x 90,7 centimetri. La base di appoggio è sdoppiata in due piccoli piedini posti ai lati della stessa, i quali riescno a sollevarla leggermente dalla superficie, facilitando così il posizionamento degli altri oggetti al di sotto della stessa.

Smart TV Samsung: che occasione solo in questi giorni

Una smart TV di così grandi dimensioni non poteva costare 300 euro, considerando che comunque parliamo di un brand importante come Samsung, infatti la spesa che gli utenti si ritrovano a sostenere per il suo acquisto è di 629 euro. La consegna è a domicilio, in tempi veramente molto brevi, e gestita interamente da Amazon, sempre ricordando essere presente la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Ordinatelo premendo subito questo link.

Il prodotto garantisce a tutti gli effetti un audio surround di ottima qualità, con livelli di dettaglio e nitidezza davvero sopraffini, anche grazie all’Adaptive Sound, che riesce ad ottimizzare l’audio in relazione all’analisi della scena in tempo reale, bilanciandosi in relazione al contenuto proposto direttamente sullo schermo.