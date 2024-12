Ripristinare Windows 11 senza perdere dati, programmi o impostazioni è ora possibile. Come? Grazie alla nuova funzionalità introdotta da Microsoft con la build 25905, lanciata nel luglio 2023 sul canale Canary. Chiamata “Fix problems using Windows Update” (in italiano, “Risolvi i problemi usando Windows-Update”), questa opzione consente agli utenti di risolvere eventuali malfunzionamenti legati agli aggiornamenti. Tutto ciò direttamente tramite internet.

Arriva per Windows 11: una funzionalità utile, ma non per tutti

Per accedervi, basta seguire il percorso Impostazioni, poi Sistema ed infine Ripristino. Da qui poi scegliere se attivare il riavvio automatico entro 15 minuti dal termine dell’operazione. Una volta avviata, Windows Update scarica i file necessari per ripristinare l’ultimo aggiornamento riuscito. Se il riavvio automatico non è abilitato, sarà necessario effettuarlo manualmente. Questa funzione si attiva automaticamente nella pagina di WindowsUpdate in caso di problemi legati a file o componenti di sistema. Ma è disponibile solo per dispositivi aggiornati alla versione 22H2 e con l’aggiornamento opzionale di febbraio 2024 installato.

Nonostante l’efficacia di questa soluzione, ci sono però delle limitazioni. Tale funzionalità, ad esempio, non è accessibile su dispositivi con politiche di aggiornamento specifiche. Come quelli gestiti da scuole, aziende o tramite strumenti come Windows Autopatch e i Servizi di distribuzione Windows(WDS). Questi sistemi , infatti, bloccano l’uso di strumenti di ripristino autonomi, limitando l’accesso.

Per chi invece può utilizzarla, questa novità rappresenta una semplificazione davvero importante. Non è più necessario ricorrere a procedure invasive come il reset completo o la reinstallazione del sistema operativo. Il ripristino tramite Windows Update consente a tutti di risolvere problemi in modo rapido. Ma soprattutto senza compromettere la continuità del vostro lavoro. Anche chi non ha mai avuto bisogno di questa opzione potrà comunque considerarla un’ulteriore garanzia di stabilità e sicurezza per il proprio dispositivo. Elemento che non deve mai essere sottovalutato, soprattutto nel mondo digitale di oggi, in cui possono nascondersi numerosi pericoli.