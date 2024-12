Samsung, leader mondiale nel settore tecnologico, si prepara a introdurre gli occhiali smart. Ovvero un dispositivo che promette di ridefinire gli standard della tecnologia indossabile. Il primo sguardo a questo innovativo prodotto avverrà il 22 gennaio 2025, durante l’evento Galaxy S25. Per l’arrivo effettivo sul mercato bisognerà però attendere ancora un po’.

Seguendo un modello già testato con successo con il Galaxy Ring, l’azienda sudcoreana punta su una strategia di lancio in più fasi. La prima consisterà in una presentazione iniziale con immagini e video dimostrativi. Mentre ulteriori dettagli verranno rivelati in eventi successivi, come il Mobile World Congress di febbraio. Questa metodologia permette di alimentare l’interesse e il dibattito attorno al nuovo dispositivo, creando aspettative tra gli appassionati e gli esperti del settore.

Samsung: tecnologia all’avanguardia e collaborazioni strategiche

La collaborazione con Google rappresenta un punto di forza chiave per il progetto degli occhiali smart di Samsung. Il sistema operativo Android, migliorato grazie all’integrazione con Google Gemini, promette infatti un’esperienza utente avanzata. Oltre ad un uso più intuitivo delle funzionalità intelligenti. Questa collaborazione, annunciata per la prima volta nel 2023, è quindi il cuore della strategia tecnologica dell’ azienda

Per quanto riguarda il design, Samsung punta su una struttura leggera e discreta, con un peso di soli 50 grammi. La scelta di escludere un display integrato avvicina il dispositivo al progetto già proposto da Meta con i suoi Ray-Ban-Meta. Tra le funzionalità attese vi sono il riconoscimento gestuale e la possibilità di effettuare pagamenti digitali. Anche se quest’ultima caratteristica non è ancora stata ufficialmente confermata. Nei prossimi mesi, la piattaforma XR (Extended Reality) che gestirà il dispositivo fornirà poi ulteriori dettagli sulle sue capacità.

Un settore in fermento verso nuove opportunità

Insomma, con questa nuova proposta, Samsung entra in un mercato in pieno fermento, pronto a competere con giganti come Meta e Baidu. Gli occhiali smart, sempre più integrati con l’intelligenza artificiale, rappresentano un passo avanti fondamentale per un futuro in cui il confine tra reale e virtuale sarà sempre più sottile.