Il possibile lancio del DJI Flip sul mercato cinese potrebbe fare la differenza nel settore dei droni. La caratteristica più innovativa di tale dispositivo riguarda il suo sistema di piegatura. Quest’ultimo promette di cambiare il modo in cui i droni vengono trasportati e utilizzati. A differenza dei tradizionali dispositivi, il Flip propone un design inedito. Le eliche, dotate di protezioni integrate, si ripiegano verso il basso, sovrapponendosi in modo ordinato. Tale soluzione non solo garantisce una maggiore compattezza, ma aggiunge anche un ulteriore livello di sicurezza. Il tutto proteggendo le eliche da eventuali urti durante il trasporto.

Quali sono le caratteristiche principali del DJI Flip?

Uno degli aspetti più interessanti è il design “ducted” delle eliche. Quest’ultimo, infatti, oltre a migliorare l’aerodinamica, sembra ridurre significativamente il rumore. Anche l’autonomia di volo rappresenterà un fattore estremamente aggiornato. Il dispositivo presenta una batteria da 3.110mAh. Ciò significa che il DJI Flip potrebbe superare i 38 minuti di volo offerti dai modelli della serie Mini. Stabilendo così un nuovo standard nel mercato dei droni compatti.

Il Flip presenta una fotocamera montata su un gimbal a 3assi. Ciò garantisce riprese stabili e di qualità. Inoltre, il sistema di trasmissione video O4 assicura una connessione stabile e a lunga distanza. Mentre l’inclusione di un array LiDAR avanzato apre nuove possibilità nel rilevamento ostacoli. Migliorando l’autonomia e la precisione del dispositivo.

Il DJI Flip potrebbe anche segnare un cambio di paradigma per l’azienda. Ciò spingendo verso una nuova linea di prodotti che coniugano compattezza, prestazioni avanzate e design innovativo. Anche se manca ancora una conferma ufficiale sulla data di lancio, le indiscrezioni suggeriscono che il drone potrebbe debuttare già ad inizio del prossimo anno. Non resta che attendere per scoprire come lo stesso mercato ed anche gli utenti accoglieranno tale novità per il settore dei droni.