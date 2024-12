WhatsApp semplifica la condivisione dei canali con i QR Code

WhatsApp sta rendendo più facile che mai accedere ai canali grazie a una nuova funzione: i QR Code. Disponibile nella versione beta più recente per Android (2.24.25.7), questa novità permette agli utenti di condividere e seguire i canali semplicemente scansionando un codice.

Tutto dunque diventa sempre più semplice per gli utenti che stanno cominciando a fare un utilizzo più assiduo dei canali. La situazione migliora, esattamente come solito di WhatsApp, che con le sue nuove introduzioni non fa altro che migliorare un’applicazione fondamentale e già ben strutturata per gli utenti.

Come funziona la nuova feature di WhatsApp

Con la nuova opzione, gli utenti possono generare un QR Code per un canale direttamente dall’app. Ecco i passaggi:

Aprire il canale; Toccare le opzioni di condivisione nella barra superiore; Selezionare l’opzione QR Code.

Il codice può essere condiviso con altri, che potranno scansionarlo per accedere immediatamente al canale e seguirlo con un solo tocco. Una soluzione pratica, ideale per incontri faccia a faccia o situazioni in cui non è necessario copiare e incollare link.

Un futuro più semplice per la condivisione su WhatsApp

Questa funzione si aggiunge alla crescente lista di miglioramenti introdotti da WhatsApp. I QR Code rappresentano un’alternativa moderna e veloce ai link tradizionali, eliminando passaggi inutili. Per ora la funzione è disponibile solo per alcuni utenti beta, ma il rollout è previsto nelle prossime settimane. Si spera che presto arrivi anche su iOS.

Altri aggiornamenti in arrivo

Oltre ai QR Code, WhatsApp sta lavorando su altre novità:

La trascrizione dei messaggi vocali, una funzione attesissima dagli utenti;

Icone tematiche per contatti e gruppi, per personalizzare l’esperienza utente.

La nuova funzione QR Code rende la condivisione dei canali su WhatsApp più semplice e immediata, mostrando come l’app continui a innovare per migliorare l’esperienza degli utenti. Resta da vedere quali altre sorprese ci riserverà nei prossimi aggiornamenti.