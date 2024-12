Icona Technology ha introdotto una nuova soluzione per l’assistenza remota. Ciò grazie al lancio di Acty 7.3. Si tratta una piattaforma che si distingue per l’introduzione di tecnologie avanzate in grado di trasformare il supporto clienti in un’esperienza fluida e globale. La nuova versione integra funzionalità innovative. Quest’ultime promettono di migliorare l’efficienza operativa delle aziende e di rivoluzionare il settore del customer care.

Una delle novità più significative di Acty 7.3 è la traduzione vocale simultanea in oltre 120 lingue. Grazie a tale funzione, i tecnici possono comunicare in tempo reale con clienti provenienti da ogni parte del mondo. Tale tecnologia risulta perfettamente integrata con i dispositivi Android e i principali browser.

Icona Technology propone un nuovo sistema di supporto online

Al centro della piattaforma troviamo Sophia. Si tratta di un’assistente virtuale AI. Sophia rappresenta un grande passo avanti nell’automazione del supporto clienti. Tale sistema è capace di comprendere il linguaggio naturale, analizza e indicizza la documentazione tecnica aziendale per fornire risposte precise e immediate agli utenti. Con Sophia, le aziende possono caricare manuali tecnici in formato PDF, che vengono automaticamente tradotti. Ciò consente di ridurre drasticamente i tempi di attesa e di alleggerire il carico di lavoro dei tecnici. Il tutto offrendo assistenza continua.

Un’altra innovazione che merita attenzione è la modalità “Switch Esperto-Operatore”, che permette di alternare le visualizzazioni tra la fotocamera del cliente e quella del tecnico. Tale funzione è particolarmente utile per fornire dimostrazioni visive chiare e dettagliate. Il tutto consentendo ai clienti di seguire le istruzioni passo dopo passo. Ciò permette di risolvere i problemi in maniera autonoma ed efficace.

L’adozione di strumenti all’avanguardia come la traduzione vocale in tempo reale e l’intelligenza artificiale, il sistema Icona Technology non solo migliora la qualità del supporto, ma permette alle aziende di ottimizzare le risorse. Acty 7.3 è una soluzione progettata per il futuro, ideale per le aziende che vogliono rispondere alle sfide globali.