Google interviene per migliorare lo shopping online dei suoi utenti. Ciò grazie ad una nuova funzione che verrà integrata nel browser Chrome. Si tratta di Store Reviews. Tale opzione sfrutta l’intelligenza artificiale per supportare gli utenti nelle loro spese. Nello specifico, lo scopo è distinguere tra negozi affidabili e potenziali truffatori. In tal modo gli acquisti online diventano più sicuri e consapevoli.

Google introduce una nuova funzione AI per Chrome

La funzione si basa su un sistema avanzato di analisi delle recensioni provenienti da fonti affidabili. Tra cui Trustpilot, ScamAdvisor e lo stesso Google. Grazie a potenti algoritmi di intelligenza artificiale, Store Reviews aggrega migliaia di valutazioni e opinioni. Con tale approccio il sistema consente di risparmiare tempo e fatica nella verifica dell’affidabilità dei negozi.

La caratteristica distintiva della funzionalità è la sua capacità di offrire un riepilogo esaustivo ed imparziale delle recensioni. Ciò garantisce che gli utenti su Chrome abbiano accesso a informazioni cruciali nel momento esatto in cui servono. Suddetti dati sono disponibili dalla barra degli indirizzi. Per accedervi bisogna selezionare l’opzione “View page information” e poi “Store Review”. Ciò rende il sistema particolarmente intuitivo e utile, soprattutto per chi si avventura su siti poco noti o appena scoperti.

In un contesto digitale in cui le truffe online sono sempre più sofisticate e frequenti, Store Reviews rappresenta una soluzione concreta per ridurre i rischi. Con un semplice clic, gli utenti possono avere una panoramica chiara sulla reputazione di un negozio e prendere decisioni informate, evitando esperienze potenzialmente dannose.

La funzionalità è in fase di sviluppo. Dunque, non è ancora disponibile per il pubblico. Google sta effettuando test per perfezionare il sistema e garantire che le informazioni fornite siano accurate e pertinenti. Un sistema estremamente utile che rende lo shopping su Chrome molto più sicuro. Inoltre, con tale intervento Google cerca di assicurarsi una maggiore fiducia da parte dei suoi utenti.