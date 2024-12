Per celebrare il noto evento del Black Friday 2024, l’operatore telefonico italiano TIM ha proposto svariate iniziative di rilievo. Tra queste, l’operatore ha anche proposto l’attivazione di una super promo aggiuntiva ad un costo super scontato. Ci stiamo riferendo alla promo TIM 50 Giga in 5G Ultra. Gli utenti avranno ancora pochissime ore per poterla attivare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM 50 Giga in 5G Ultra, ultime ore per attivare questa super promo

In occasione del Black Friday 2024, l’operatore telefonico TIM ha reso disponibile una super promo aggiuntiva. Come già accennato in apertura, si tratta della promo aggiuntiva denominata TIM 50 Giga in 5G Ultra. Quest’ultima è stata quindi resa disponibile ad un prezzo scontato qualche giorno fa per celebrare il noto evento di sconti ed offerte.

Tuttavia, l’evento è ormai finito e gli utenti avranno a disposizione soltanto poche ore per poter attivare la promo. L’operatore telefonico ha infatti deciso di rendere disponibile questa promo aggiuntiva a prezzo scontato soltanto fino alla giornata di oggi 1 dicembre 2024. Come spesso può accadere, non sappiamo ancora se l’operatore deciderà di prorogare ancora la disponibilità di questa promozione, magari fino alla giornata di domani, quando si celebrerà il Cyber Monday 2024.

La promo in questione, comunque, è attivabile da alcuni già clienti dell’operatore telefonico. In particolare, gli utenti dovranno recarsi direttamente nell’app ufficiale MyTIM. Qui, nella sezione Offerte, è presente una sezione dedicata alla nuova promo denominata Black Friday con TIM. In alcuni casi, l’operatore ha avvisato i clienti coinvolti da questa opportunità tramite un apposito SMS.

Nello specifico, la promo TIM 50 Giga in 5G Ultra darà dunque la possibilità di utilizzare ogni mese 50 GB di traffico dati extra alla propria offerta alla massima velocità del 5G Ultra. Come già detto, per celebrare il Black Friday 2024, l’operatore ha deciso di proporre la promo ad un prezzo scontato pari a soli 2,99 euro, contro il suo solito prezzo di 4,99 euro.