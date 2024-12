Abbiamo visto tutti il grande disservizio delle reti bancarie digitali avvenuto venerdì 29 novembre 2024. Di fatto, sono stati avvistati tanti problemi nella gestione dei pagamenti elettronici in tutta Italia pochi giorni fa; le transazioni digitali tramite POS, i prelievi dai circuiti Bancomati sono stati inattivi per tutta la giornata, dalle 11:25 di mattina, fino a sera ma ciò ha provocato tanta confusione nonché grosse perdite per i commercianti, in una giornata chiave come quella del Black Friday.

A riportare maggiori dettagli ci ha pensato la fintech francese Worldline che ha dichiarato che è stata un’interruzione generica e diffusa in tutta Italia. Questo ha portato, di conseguenza, a diversi servizi offline nella gestione dei pagamenti forniti dalle banche e paytech, nonché connessi appunto a Wordline. Uno dei principali gestori di pagamenti nello stivale, Nexi Payments, ha prontamente comunicato l’accaduto ai clienti. In una nota pubblicata ha pubblicato:

“Nexi Payments informa di avere ricevuto segnalazione da Worldline di un loro ‘incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia’ che sta avendo impatti su alcuni servizi di pagamento. Seguiranno eventuali successive comunicazioni non appena verranno fornite nuove informazioni da parte di Worldline.”

Bancomat SPA invece, ha confermato la situazione e ha evidenziato che questo guasto ha coinvolto anche i circuiti Bancomat e Pagobancomat. Si legge infatti che: “Il disservizio rilevato dalle ore 11.25 relativo ai circuiti Bancomat e Pagobancomat, secondo quanto comunicatoci è da imputarsi alla problematica segnalata da Worldline di un incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia, che sta avendo impatti su vari servizi di pagamento.”

La rete di Wordline ha quattro sedi in Italia e ha confermato il disservizio spiegando che è stato dovuto ad una problematica della rete dei data center presenti in Italia ed è stata causata da un guasto esterno; nonostante ciò, pare che “la maggior parte delle transazioni viene elaborata sulla nostra piattaforma come al solito“. Tutto rientrato, per fortuna, nella serata di venerdì.