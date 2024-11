WhatsApp si prepara a introdurre una funzione che semplificherà la vita dei suoi utilizzatori. Ovvero l’inoltro dei messaggi sarà finalmente personalizzabile. Questa novità permetterà di allegare commenti personalizzati a qualsiasi tipo di contenuto, superando le attuali limitazioni. Oggi, infatti, l’app consente di aggiungere un messaggio solo ai file multimediali, come foto, video o GIF, mentre per i messaggi di testo, i link o i documenti bisogna procedere in due passaggi. Un sistema poco pratico che costringe a inviare il contenuto, tornare alla lista delle chat e poi aggiungere una spiegazione o un commento in un secondo messaggio.

WhatsApp: funzione in fase beta, ma presto per tutti

Ma con l’aggiornamento individuato dagli esperti di WABetaInfo nella versione beta di WhatsApp per Android (2.24.25.3), ora sarà possibile collegare direttamente un nuovo messaggio al contenuto inoltrato. Ciò non solo renderà il processo più semplice e rapido, ma garantirà una comunicazione più chiara e priva di ambiguità. Le persone potranno così fornire spiegazioni, istruzioni o semplici note senza dividere la conversazione. Questo cambiamento riguarda, come detto, anche i messaggi di testo. Così che possiate contestualizzare qualsiasi contenuto in modo diretto, semplice ed immediato.

Al momento, tale funzione è disponibile solo per un numero limitato di beta tester. Ma WhatsApp sta lavorando per estenderla a un pubblico più ampio già nelle prossime settimane. Una volta sviluppata, tale novità sarà utilizzabile con un semplice gesto. Ovvero basterà scrivere il commento al momento dell’inoltro, senza dover ricorrere a passaggi aggiuntivi. Tale opzione punta proprio a migliorare l’efficacia e la praticità dell’app. Rendendola ancora più intuitiva per le necessità di comunicazione quotidiana.

Insomma, questo aggiornamento rappresenta un altro passo avanti nella personalizzazione delle conversazioni digitali. Con l’introduzione dei messaggi personalizzati per ogni tipo di contenuto, WhatsApp dimostra di voler rispondere concretamente alle esigenze dei suoi utilizzatori. Ottimizzando i tempi e riducendo le possibilità di fraintendimenti. In più la semplicità della nuova funzione contribuirà a rendere ogni conversazione più fluida e ricca di significato, senza interruzioni o ripetizioni inutili.